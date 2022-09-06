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Маємо сьогодні важливі події: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Маємо сьогодні важливі події: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Сьогодні ввечері Зеленський провів розмову з новообраною прем'єркою Великої Британії Ліз Трасс

Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогодні відбулися важливі події для України. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Щойно говорив з новим Прем’єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Це була її перша розмова в новому статусі з іноземним лідером. І це велика честь для України. Привітав пані премʼєр-міністра з початком роботи на посаді й відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини. Час, коли пані Премʼєр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію у Європі й у вільному світі, постійна російська дезінформація... Але, зберігаючи нашу єдність і працюючи у повній координації, ми й це можемо подолати», - заявив президент.

Він зазначив, що почув дуже вагомі слова й щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави.

«Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу й захисті свободи.
Запросив пані Прем’єр-міністра відвідати нашу державу. І дякую за чітку впевненість у тому, що Україна та вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, яку розв’язала Росія», - додав глава держави.

Зеленський у зверненні розповів, що Єврокомісія затвердила пропозицію призупинити спрощений візовий режим для Росії. Президент сказав, що це вже демонструє громадянам держави-терориста, що вони несуть певну моральну відповідальність за цю агресію.

Нагадаємо, сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський провів розмову з новообраною прем'єркою Великої Британії Ліз Трасс. 

Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто у себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них.

І маємо пам’ятати: окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки. Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів.

На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує.

Треба продемонструвати громадянам держави-терориста, що вони несуть моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи.

Теги: росія Єврокомісія Європа Володимир Зеленський Україна президент дезінформація шантаж

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