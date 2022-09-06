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Зеленський провів розмову з новообраною прем'єркою Британії: перші подробиці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський провів розмову з новообраною прем'єркою Британії: перші подробиці
фото з відкритих джерел

Президент запросив Ліз Трасс в Україну та обговорив з нею безпекові гарантії

Президент Володимир Зеленський провів розмову з новообраною прем'єркою Великої Британії Ліз Трасс. Про це Зеленський повідомив на своїх сторінках в соцмережах.

«Висловив подяку народу Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку України. Важливо, що Британія готова до її подальшого посилення», – йдеться у повідомленні.

Зеленський запросив Ліз Трасс в Україну та обговорив з нею безпекові гарантії. Також лідери країн обговорили участь Британії у відбудові України.

«Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах», – додав у підсумку президент.

Зеленський провів розмову з новообраною прем'єркою Британії: перші подробиці фото 1

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. 

Як відомо, Надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону заявив, що нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс продовжуватиме допомагати Україні у війні проти Росії. Про це свідчать заяви нової прем'єр-міністерки, коли вона сказала, що може застосувати ядерну зброю, щоб стримати агресора.

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Теги: президент

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