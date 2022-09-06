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Зеленські відзначають річницю весілля: зворушливі фото подружжя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленські відзначають річницю весілля: зворушливі фото подружжя
Президентське подружжя відзначає 19-ту річницю весілля
фото: vogue.ua

6 серпня 2003 років Зеленські одружилися

Сьогодні, 6 вересня, президентське подружжя Олени та Володимира Зеленських відзначають 19-ту річницю весілля. Глава держави та перша леді побралися у 2003 році. «Главком» зібрав спільні фотографії президентського подружжя.

Цього року пара зі зрозумілих причин відмовилася від публічних привітань одне одного в соцмережах, але пильні журналісти усе пам’ятають.

Майбутній президент та його дружина разом ходили до школи у Кривому Розі – до паралельних класів. Але тоді ні Володимир, ні Олена не звертали уваги одне на одного. Їхня історія кохання почалася вже після випуску з навчального закладу. Перші ніж узаконити стосунки, пара прозустрічалася вісім років.

16 фото
На весь екран

6 серпня 2003 років вони одружилися. У 2004 році у Зеленських народилася донька Олександра. Молодший Кирило з'явився через дев'ять років – у 2013. Зеленські уникають публічності свого приватного життя та рідко показують фотографії дітей.

Нагадаємо, перша леді зізналася, що її ображає у розмовах про Зеленського. Вона запевняє, що її чоловік завжди був таким, як його зараз бачить світ. Водночас вона наголосила, що Володимир Зеленський не проявив би слабкість, навіть продовжуючи будувати кар'єру актора, а не політичного діяча.

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Теги: шлюб весілля Володимир Зеленський Олена Зеленська

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