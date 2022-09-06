Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (відео)
Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
фото: Офіс президента

Президент закликав американський бізнес інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії відкриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) та запросив бізнес інвестувати в Україну. Про це повідомляє Офіс президента.

«Свобода завжди має багато різних проявів, і один з головних – це можливість працювати заради свого блага, блага своїх дітей і своєї країни. Ми в Україні боремося за все те, що маєте ви. Ми боремося за можливість для кожного українця користуватися всіма проявами свободи, які доступні вільній людині в демократичному суспільстві», – сказав Глава держави у відеозверненні.

За його словами, Україна досягла в цій боротьбі значущих результатів.

«Ми об’єднали світ навколо нашої боротьби за свободу. Ми звільняємо українську землю від російської армії. Ми вже почали відбудову всього, що було зруйноване російським терором. Ми відновлюємо нашу економіку. І ми даємо змогу вам і вашим компаніям працювати разом з нами заради блага кожного з нас», – зазначив президент.

Як наголосив Володимир Зеленський, Україна – це історія майбутньої перемоги й шанс для бізнесу вже зараз інвестувати в проекти на сотні мільярдів доларів, щоб бути переможцями разом з нашою державою.

«Сьогодні ми даємо старт великій інформаційній кампанії із залучення інвестицій #AdvantageUkraine. Ми розповімо всьому світу, чому Україна вже сьогодні є місцем вигідних інвестиційних та фінансових можливостей. Я запрошую вас в Україну! Інвестуйте в Україну! І це буде вашою перемогою й новою історією успіху ваших компаній. Слава Україні! Розпочинайте вашу роботу», – закликав глава держави. 

Після відеозвернення президента України пролунав дзвін, який ознаменував відкриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі.

У церемонії відкриття торгів взяла участь урядова делегація України на чолі з першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки України Юлією Свириденко.

Нью-Йоркська фондова біржа традиційно відкривається церемонією ударів у дзвони. Коли NYSE була значно меншою, одного удару гонга було достатньо, щоб сповістити про відкриття та закриття торгів на майданчику. Але в 1903 році біржа відкрила чотири торговельні майданчики, було встановлено чотири дзвони, що лунали одночасно завдяки електричній кнопці. Ця кнопка розміщена на маленькому балконі над парадним торговельним залом і використовується досі.

Суспільну увагу до церемонії відкриття Нью-Йоркської фондової біржі привернув президент Сполучених Штатів Рональд Рейган, який вдарив у дзвін у 1985 році. Натискання кнопки перестало бути просто сигналом, воно також стало символом престижу. Тому навіть у цифрову еру дзвін усе ще сповіщає про початок торгів.

Свого часу честь ударити у дзвін мали президент ПАР Нельсон Мандела, прем'єр Держради КНР Вень Цзябао, президент Нігерії Гудлак Джонатан, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, прем’єр-міністр Австралії Тоні Ебботт, генеральні секретарі ООН Пан Гі Мун та Кофі Аннан, а також зірки музики й кіно.

Теги: бізнес біржа міністр президент Україна Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президентське подружжя відзначає 19-ту річницю весілля
Зеленські відзначають річницю весілля: зворушливі фото подружжя
Сьогодні, 21:10
Зеленський поїде на Балі, якщо там не буде Путіна
Чи поїде Зеленський на саміт G20 в Індонезію. Банкова оприлюднила умову
Сьогодні, 18:39
Стало відомо, яким іноземним лідерам телефонував Зеленський 24 лютого
Банкова оприлюднила список дзвінків, які зробив Зеленський відразу після вторгнення
Сьогодні, 14:23

Економіка

Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (відео)
Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (відео)
Україна оцінила суму шкоди від війни: цифра шокує
Україна оцінила суму шкоди від війни: цифра шокує
Нацбанк Польщі перестане приймати українські гривні для обміну
Нацбанк Польщі перестане приймати українські гривні для обміну
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
Україна та ЄС підписали п’ять спільних угод: що вони передбачають
Україна та ЄС підписали п’ять спільних угод: що вони передбачають
Нацбанк запровадив нові валютні обмеження: подробиці
Нацбанк запровадив нові валютні обмеження: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
У кількох областях прогриміли вибухи
215K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
198K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
102K
Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна
89K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
57K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Сьогодні, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Сьогодні, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Сьогодні, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Сьогодні, 17:04
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
Сьогодні, 16:10

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту