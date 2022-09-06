Зеленський відкрив торги на Нью-Йоркській фондовій біржі (відео)

Президент закликав американський бізнес інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії відкриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) та запросив бізнес інвестувати в Україну. Про це повідомляє Офіс президента.

«Свобода завжди має багато різних проявів, і один з головних – це можливість працювати заради свого блага, блага своїх дітей і своєї країни. Ми в Україні боремося за все те, що маєте ви. Ми боремося за можливість для кожного українця користуватися всіма проявами свободи, які доступні вільній людині в демократичному суспільстві», – сказав Глава держави у відеозверненні.

За його словами, Україна досягла в цій боротьбі значущих результатів.

«Ми об’єднали світ навколо нашої боротьби за свободу. Ми звільняємо українську землю від російської армії. Ми вже почали відбудову всього, що було зруйноване російським терором. Ми відновлюємо нашу економіку. І ми даємо змогу вам і вашим компаніям працювати разом з нами заради блага кожного з нас», – зазначив президент.

Як наголосив Володимир Зеленський, Україна – це історія майбутньої перемоги й шанс для бізнесу вже зараз інвестувати в проекти на сотні мільярдів доларів, щоб бути переможцями разом з нашою державою.

«Сьогодні ми даємо старт великій інформаційній кампанії із залучення інвестицій #AdvantageUkraine. Ми розповімо всьому світу, чому Україна вже сьогодні є місцем вигідних інвестиційних та фінансових можливостей. Я запрошую вас в Україну! Інвестуйте в Україну! І це буде вашою перемогою й новою історією успіху ваших компаній. Слава Україні! Розпочинайте вашу роботу», – закликав глава держави.

Після відеозвернення президента України пролунав дзвін, який ознаменував відкриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі.

У церемонії відкриття торгів взяла участь урядова делегація України на чолі з першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки України Юлією Свириденко.

Нью-Йоркська фондова біржа традиційно відкривається церемонією ударів у дзвони. Коли NYSE була значно меншою, одного удару гонга було достатньо, щоб сповістити про відкриття та закриття торгів на майданчику. Але в 1903 році біржа відкрила чотири торговельні майданчики, було встановлено чотири дзвони, що лунали одночасно завдяки електричній кнопці. Ця кнопка розміщена на маленькому балконі над парадним торговельним залом і використовується досі.

Суспільну увагу до церемонії відкриття Нью-Йоркської фондової біржі привернув президент Сполучених Штатів Рональд Рейган, який вдарив у дзвін у 1985 році. Натискання кнопки перестало бути просто сигналом, воно також стало символом престижу. Тому навіть у цифрову еру дзвін усе ще сповіщає про початок торгів.

Свого часу честь ударити у дзвін мали президент ПАР Нельсон Мандела, прем'єр Держради КНР Вень Цзябао, президент Нігерії Гудлак Джонатан, прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, прем’єр-міністр Австралії Тоні Ебботт, генеральні секретарі ООН Пан Гі Мун та Кофі Аннан, а також зірки музики й кіно.