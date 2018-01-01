Мати екс-радника голови Миколаївщини придбала три квартири на Печерську

Радником голови Миколаївської ОДА Філатов працював з 2014 по 2016 рік. До цього він також обирався депутатом Київської міської ради VI скликання

Радник колишнього голови Миколаївської ОДА Вадима Мерікова Ярослав Філатов у своїй декларації за 2016 рік не вказав 6 фірм, які належать його дружині та сину. Окрім цього, на 74-річну матір Філатова оформлені три квартири і декілька нежитлових приміщень у новобудовах бізнес-класу на столичному Печерську - повідомляє проект «Декларації».



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Фото: news.pn Ярослав Філатов

Радником голови Миколаївської ОДА Філатов працював з 2014 по 2016 рік. До цього він також обирався депутатом Київської міської ради VI скликання

Радник колишнього голови Миколаївської ОДА Вадима Мерікова Ярослав Філатов у своїй декларації за 2016 рік не вказав 6 фірм, які належать його дружині та сину. Окрім цього, на 74-річну матір Філатова оформлені три квартири і декілька нежитлових приміщень у новобудовах бізнес-класу на столичному Печерську - повідомляє проект «Декларації».

Згідно інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, дружина Ярослава Філатова Ірина є співзасновницею двох компаній - ТОВ «Віра-Конті Прем’єр» і ТОВ «Преображенська Клініка». Проте відомості про них відсутні у його декларації. Станом на кінець 2016 року син колишнього радника Антон Філатов також значився серед засновників чотирьох ТОВок – «Смарт Діагностика», «Союз Фастфудів», «Гриль Фест» і «Академія Громадського Харчування», але згадок про них у розділі про корпоративні права теж немає.

Як вдалося дізнатися із витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно, на 74-річну матір Ярослава Філатова Наталію оформлена 216-метрова квартири і ще одна невідомої площі у елітному житловому комплексі «Панорама на Печерську», що по вулиці Євгена Коновальця, 44-А. Окрім квартир, тут вона володіє чотирма нежитловими приміщеннями загальною площею 740 кв. м. Також у 2012 році Наталія Філатова оформила свідоцтво про право власності на 83-метрову квартиру у новобудові бізнес-класу по вулиці Євгена Коновальця, 36-В.

28 грудня 2016 року Наталія Філатова увійшла до складу засновників п’ятьох компаній, які займаються наданням в оренду нерухомого майна. Проте, з огляду на її поважний вік, закрадається підозра, що насправді цим бізнесом може займатися сам Ярослав Філатов або його дружина чи син.

У своїй декларації за 2016 рік Філатов вказав 850-метровий будинок у Козині, чотири квартири у Києві загальною площею 650 кв. м, а також нежитлові приміщення й апартаменти в Криму. Його син Антон пересувається на Toyota Highlander 2014 р. в., а дружина Ірина - на Lexus RX 450H 2010 р. в. У 2017-му вона придбала ще й Range Rover 2013 р. в. Наталія Філатова у минулому році також стала власницею новенького KIA Sorento і Toyota Camry 2014 р. в.

Радником голови Миколаївської ОДА Ярослав Філатов працював з 2014 по 2016 рік. До цього він також обирався депутатом Київської міської ради VI скликання (2008-2014 роки) і з 2007 по 2010 рік очолював «Київводоканал».

Джерело: Bihus.info