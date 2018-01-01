Боротьба з корупцією у школі: Гриневич розповіла про перші кроки

Про «підозрілі випадки» у школі батьки можуть повідомляти в Міносвіти

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич переконана, що звітування шкіл про фінансові надходження знизить корупцію. Про це вона сказала в інтерв'ю НВ. «Тут ми зробили перший крок: тепер школа має звітувати про всі фінансові надходження як з бюджету, так і з інших джерел. Уже це знизить корупційну складову у школі», - заявила



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Про «підозрілі випадки» у школі батьки можуть повідомляти в Міносвіти

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич переконана, що звітування шкіл про фінансові надходження знизить корупцію. Про це вона сказала в інтерв'ю НВ.

«Тут ми зробили перший крок: тепер школа має звітувати про всі фінансові надходження як з бюджету, так і з інших джерел. Уже це знизить корупційну складову у школі», - заявила міністр.

Гриневич також зазначила, що нинішні батьки - активна та освічена частина суспільства, і Міністерство освіти готове з ними взаємодіяти.

«Про всі підозрілі випадки у класі можна повідомляти не лише директору і в місцевий відділ освіти, а й безпосередньо в міністерство. Ми ініціюємо перевірку і розберемося», - пообіцяла вона.

Нагадаємо, Гриневич хоче переписати закон про вищу освіту.

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