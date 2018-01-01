  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
    Наука та освіта

    Боротьба з корупцією у школі: Гриневич розповіла про перші кроки

    Про «підозрілі випадки» у школі батьки можуть повідомляти в Міносвіти
    Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич переконана, що звітування шкіл про фінансові надходження знизить корупцію. Про це вона сказала в інтерв'ю НВ. «Тут ми зробили перший крок: тепер школа має звітувати про всі фінансові надходження як з бюджету, так і з інших джерел. Уже це знизить корупційну складову у школі», - заявила
    • Сьогодні, 08:35
    • Розсилка

    Про «підозрілі випадки» у школі батьки можуть повідомляти в Міносвіти

    Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич переконана, що звітування шкіл про фінансові надходження знизить корупцію. Про це вона сказала в інтерв'ю НВ.

    «Тут ми зробили перший крок: тепер школа має звітувати про всі фінансові надходження як з бюджету, так і з інших джерел. Уже це знизить корупційну складову у школі», - заявила міністр.

    Гриневич також зазначила, що нинішні батьки - активна та освічена частина суспільства, і Міністерство освіти готове з ними взаємодіяти.

    «Про всі підозрілі випадки у класі можна повідомляти не лише директору і в місцевий відділ освіти, а й безпосередньо в міністерство. Ми ініціюємо перевірку і розберемося», - пообіцяла вона.

    Нагадаємо, Гриневич хоче переписати закон про вищу освіту.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Скандальні «суперканікули». Хто вигнав українських студентів на мороз 

    Читайте також
    корупція в Україні школа Лілія Гриневич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ