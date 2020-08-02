Медведчук допомагає легалізувати окупацію Криму. Блогер вимагає від влади термінової реакції



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Медведчук, будучи народним депутатом та носієм державної таємниці відкрито їде автомобілем до Криму

«Думаю, ніхто не має сумнівів у тому, на кого насправді працює пан Медведчук та його політичний придаток ОПЗЖ» – блогер

Сьогодні народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом. Вочевидь Медведчук перейшов до реалізації кремлівського плану щодо легалізації російської окупації Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook пише блогер Сергій Іванов.

«Сьогодні народний депутат Медведчук у супроводі громадян Чалого, Засенка, Галішина та пані Марченко на мікроавтобусі «Мерседес» д/н АА3121СМ виїхав до Криму через КПВВ «Каланчак». Думаю, ніхто не має сумнівів у тому, на кого насправді працює пан Медведчук та його політичний придаток ОПЗЖ, ба більше він цього не приховував з моменту свого дивного воскресіння в 2015 році. Після цього був спецстатус, окремий повітряний коридор, аби він не витрачав зайвий час, торгуючи життями українців, потім він просто купив політичну силу і увійшов до парламенту», – пише Іванов.

Блогер наголосив, що в парламенті «Опозиційна платформа за життя» представляє інтереси Путіна і зараз, вочевидь, Медведчук перейшов до реалізації наступного пункту кремлівського плану – легалізації російської окупації Криму в Україні. Саме для цього він, будучи народним депутатом та носієм державної таємниці відкрито, не приховуючись їде автомобілем до Криму (а не летить), аби показати, що окремий прошарок суб’єктів української політики визнає російську юрисдикцію півострова.

«Це не просто приниження держави, проти якої Росія розв’язала війну, це вчинок, на який має бути негайна реакція органів безпеки.

Так само, як і на дії співробітників Національної поліції України Чалого та Галішина, які чомусь супроводжують Медведчука на окупованій території. Арсен Аваков, а що роблять ваші підлеглі в Криму? Удвох звільняти поїхали? У нас ще війна чи вже ні?», – переконаний Сергій Іванов.

Як ми повідомляли раніше, 2 серпня, народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом. Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини.