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    Думки вголос

    Трамп, Путін, Лукашенко: як же вони схожі

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Трамп, Путін, Лукашенко: як же вони схожі

    Що об'єднує цих політиків – Трамп, Лукашенко і Путін?

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    Все трое, любой ценой, хотят остаться в власти, как можно дольше. Все трое боятся расследования нарушений закона и преступлений во время их пребывания во власти. Ради сохранения свой власти они расшатывают и подрывают политические устои своих государств- США, Белоруси и России, не думая о последствиях. При этом каждый из них рассчитывает, что его потенциальный геополитический противник, потеряет власть раньше него. Недавно президент России Путин на глазах изумленной публики просто нагло обнулил свой 20 -летний срок пребывания на троне. Президент Белоруси Лукашенко спокойно шестой раз идет на выборы, уверенный в своей победе над народом. А американский президент Трамп предлагает, впервые в истории США, перенести выборы нового президента. Пока на неопределенный срок, а там видно будет.

    Ради сохранения свой персональной власти Трамп, Лукашенко и Путин «запустили» в своих странах процесс неуправляемой и плохо предсказуемой «Перестройки», типа горбачевской в СССР, в 90-х годах, которые сопровождаются быстрой и глубокой социально-политической дестабилизацией общества, кризисом институтов власти, массовыми акциями протеста, острыми дискуссиями, этническими и расовыми конфликтами, беспорядками, активизацией «глубинного государства» в своих странах.

    Конечно, самый наглый из них Путин, который, с одной стороны, хочет влиять на негативный процесс перестройки в США и Белоруси. С другой стороны, Путин всеми силами стремиться нейтрализовать, дискредитировать и заморозить несанкционированную политическую активность в России. Трамп и Лукашенко это прекрасно понимают и пытаются, в меру своих сил и смелости, сделать тоже самое.

    У нас в Украине положение не лучше. Не смотря на то, что президент Украины внешне совсем не похож на Трампа, Путина и Лукашенко, тем более на «отца перестройки» Горбачева, именно он упорно продолжает политику своих предшественников саморазрушения Украины, политику углубления и необратимости кризиса в стране. Зеленский бессознательно, но с не меньшим упорством проводит политику «Катастройки» (перестройка +катастрофа) в Украине. И Кремль радуется его упорству. Пока Зеленский отлично подходит для это неблагодарной роли, ибо просто не понимает, что делают его руками и за его спиной. Именно Путин больше всех в Евразии заинтересован в том, чтобы болезненная и вялотекущая перестройка в Украине превратилась в настоящую катастрофу страны.

    Но, от того, как будут развиваться события в США России и Белоруси во многом будет зависеть наше геополитическое будущее. Ибо, на сегодня внутри Украины, вероятно, уже нет ресурсов и политических сил, способных, самостоятельно без внешней помощи, остановить необратимость катастрофических процессов в украинском обществе и государстве.

     Читайте також: Білорусь і Росія на межі війни: два диктатора втюхують дурку своїм громадянам


    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь Росія США вибори Олександр Лукашенко Путін Дональд Трамп путінський режим президент влада
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