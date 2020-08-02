У Путіна обізвали Лукашенка нахлібником і паразитом



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Лукашенко ризикнув відносинами з Росією заради своїх власних інтересів

«Білоруський лідер докотився до провокації з затриманням росіян» – російський політик

Президент Білорусії Олександр Лукашенко став нахлібником і практично паразитом на російсько-білоруських відносинах. Про це заявив радіостанції «Говорить Москва» перший заступник голови Держдуми у справах СНД, одіозний Костянтин Затулін.

Таким чином парламентарій прокоментував реакцію Лукашенка на затримання росіян в Білорусі. За його словами, арешт пов’язаний з бажанням білоруської влади проілюструвати свої заяви щодо іноземної загрози і спробі дестабілізувати ситуацію в країні. «Ця абсолютно кон’юнктурна дія означає, що Лукашенко ризикнув відносинами з Росією заради своїх власних інтересів, щоб нав’язати знову себе в якості президента, коли країна прийшла в протестний рух», – сказав Затулін і зазначив, що в цій ситуації білоруський лідер докотився до провокації з затриманням росіян.

Одіозний депутат також вважає, що конфлікт ускладнюється втручанням України. На його думку, Київ намагається «роздобути деякого з тих, хто затриманий», а білоруський МЗС підіграє цьому.

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

Як повідомлялося, затримані найманці «Вагнера» їхали до Туреччини «дивитися на собор».

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