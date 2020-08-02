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    Події в Україні

    ЗМІ повідомили, що Медведчук з дружиною поїхав в окупований Крим

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    Медведчук&nbsp;з&nbsp;дружиною Оксаною перетнули адмінкордон з&nbsp;тимчасово окупованим Кримом - ЗМІ повідомили, що Медведчук з дружиною поїхав в окупований Крим
    Медведчук з дружиною Оксаною перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом

    Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини

    Народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом.

    Як повідомляють ЗМІ, подружжя перетнуло КПВВ Каланчак, куди Медведчук з дружиною прибули о 14:30 в неділю, 2 серпня.

    «О 14.34 дані громадяни були оформлені встановленим порядком на виїзд на транспортному засобі Мерседес Віто. О 14.36 виїхали з КПВВ», – йдеться в повідомленні.

    За даними ЗМІ, Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини: Григорій Чалий, Владислав Галишин і водій Євген Засенко, всі – громадяни України.

    Згідно з декларацією, дружина Медведчука Оксана Марченко володіє земельною ділянкою під Ялтою площею понад 5 тис. квадратних метрів, будинком і господарськими спорудами.
    У попередні роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. Вона стала відомою після того, як сім років тому там зустрічали з шампанським Путіна. ЗМІ писали, що ця резиденція виникла на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.
    У генплані, затвердженому вже окупаційною владою Ялти, цей будинок позначений як Палац Медведчука.

    Нагадаємо, 31 липня, на Івано-Франківщину з родиною прибув президент України Володимир Зеленський. Джерела повідомили, що Зеленський прибув без офіційних візитів.

    Крим Віктор Медведчук окупанти депутат КПВВ Оксана Марченко
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