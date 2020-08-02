ЗМІ повідомили, що Медведчук з дружиною поїхав в окупований Крим
Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини
Народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом.
Як повідомляють ЗМІ, подружжя перетнуло КПВВ Каланчак, куди Медведчук з дружиною прибули о 14:30 в неділю, 2 серпня.
«О 14.34 дані громадяни були оформлені встановленим порядком на виїзд на транспортному засобі Мерседес Віто. О 14.36 виїхали з КПВВ», – йдеться в повідомленні.
За даними ЗМІ, Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини: Григорій Чалий, Владислав Галишин і водій Євген Засенко, всі – громадяни України.
Нагадаємо, 31 липня, на Івано-Франківщину з родиною прибув президент України Володимир Зеленський. Джерела повідомили, що Зеленський прибув без офіційних візитів.