Мер Маріуполя закликав накрити місто Залізним куполом

Купол стане гарантією безпеки в місті та гарантуватиме безпеку авіапольотів, стверджує Бойченк

Глава міськради Маріуполя Вадим Бойченко запропонував встановити в місті аналог ізраїльської системи протиракетної оборони (ППО) Залізний купол. Про це йшлося в ході виступу чиновника в ефірі телеканалу МТВ.

Профінансувати проект мер запропонував з тих коштів, які США виділяють Україні на посилення обороноздатності.

«У липні-серпні вони (фахівці з Ізраїлю - ред.) обіцяли приїхати з візитом до Маріуполя. Ми знаємо вартість цього проекту. Але ми знаємо, що уряд США регулярно допомагає в посиленні обороноздатності України і виділяє фінансовий ресурс. Давайте із цих 300 мільйонів євро або доларів направимо частину на безпеку польотів в Маріуполь», - сказав Бойченко.

Він пояснив, що купол стане гарантією безпеки в місті та безпеки авіапольотів, які можуть відкрити після реконструкції аеропорту в Маріуполі.

«Ми зможемо відкрити узбережжя Азовського моря для всієї України. Потрібно відкривати внутрішні рейси, щоб Маріуполь зв'язати з Києвом, Львовом, Одесою - всієї Україною», - додав чиновник.

Нагадаємо, що «Залізний купол» – ізраїльська система протиракетної оборони, яка здобула неабиякий авторитет.

Експерти зі всього світу вважають, що саме «Залізний купол» врятував Ізраїль. Ця система почала працювати ще 2004 року, але повноцінно себе зарекомендувала 2011 року.

«Залізний купол» неодноразово критикували через високу вартість. Крім того, ізраїльські військові фахівці вказували, що «Залізний купол» не зможе перехоплювати ракети палестинського угрупування у разі масових обстрілів. Але попри все, системі протиракетної оборони «Залізний купол» вдалося перехопити близько 90% ракет.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран не виключає можливість придбання чогось на кшталт системи «Залізний купол» і для забезпечення протиракетного захисту України.