Вбивство 15-річної дівчини в Нікополі: підозрюваного заарештували

Підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини в Нікополі взяли під варту

Хлопця, підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчинки, взяли під варту на 35 днів

У Нікополі Дніпропетровської області взяли під варту підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини. Про це повідомляє поліція регіону.

«Сьогодні, 20 червня, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 35 днів», – сказано в повідомленні.

«За попередньою інформацією, 14 червня хлопець задушив потерпілу на пустирі за покинутою будівлею, після чого втік з місця злочину. Встановлено, що дівчина була знайома з нападником», – повідомили правоохоронці.

Зараз поліція проводить першочергові слідчі дії. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Нагадаємо, 15 червня поліція отримала повідомлення про зникнення дівчини. Її мати розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти та не повернулася.

На розшук підлітка були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові.

У поліції кажуть, що спільно з волонтерами перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка.

Після п'яти днів пошуків, 19 червня, кінолог зі службовим собакою знайшов її тіло на пустирі за покинутою будівлею.

Як повідомлялося раніше, 17 червня у недобудованій будівлі на вул. Юлія Іллєнка, 42 у Шевченківському районі столиці травмувалася дитина. До місця виклику було направлено черговий караул 6 Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю рятувальники встановили, що в триповерховій недобудованій будівлі гуляли підлітки та один із них упав з третього поверху на другий.