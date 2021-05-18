Таран не виключає, що Україна придбає щось на кшталт «Залізного купола»

Система ПРО в Ізраїлі змогла нейтралізувати 90 відсотків ракет, випущених із території Смуги Газа

Міноборони розпочало певні дії щодо створення протиракетної оборони України

Міністр оборони України Андрій Таран не виключає можливість придбання чогось на кшталт системи «Залізний купол» і для забезпечення протиракетного захисту України.

На тлі найбільш масштабної з 2014 року ескалації між бойовиками палестинського угруповання «Хамас» і Ізраїлем, свою високу ефективність вчергове продемонструвала протиракетна система «Залізний купол». За заявами представників Армії оборони Ізраїлю, система ПРО змогла нейтралізувати 90 відсотків ракет, випущених із території Смуги Газа.

Водночас, нещодавня активність російської армії біля кордонів України також змусила українське військово-політичне керівництво заговорити про протиракетну оборону, яка, попри значні загрози, має досить обмежені можливості.

Таран зазначив, що події в Ізраїлі показали актуальність системи протиракетної оборони.

Він розповів, що Міноборони розпочало певні дії щодо створення протиракетної оборони України.

За заявами представників Армії оборони Ізраїлю, система протиракетної оборони змогла нейтралізувати 90 відсотків ракет, випущених із території Смуги Газа під час загострення відносин між Ізраїлем та палестинцями в травні.

Нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що збройні сили України перебувають на першому місці серед збройних сил усіх країн-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу в НАТО.

Джерело: Радіо Свобода