Білий дім таки заморозив $100 млн допомоги Україні

У Білому домі вже не бачать безпосередньої загрози Україні з боку Росії

У Вашингтоні вважають, що загроза з боку Росії ослабла

В заплутаній історія з наданням, чи не наданням американської військової допомоги Києву поставлено крапку. Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван всеж підтвердив, що Білий дім таки заморозив військову допомогу Україні в розмірі 100 млн доларів. За його словами, це була додаткова допомога, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу Україні, повідомляє The Washington Post.

Різне розуміння ситуації з допомогою Салліван пояснює плутаниною у звітності.

«США надали Україні допомогу в розмірі 275 млн доларів і пообіцяли виділити ще 100 млн доларів, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові 100 млн доларів», – заявив він.

Помічник Байдена також попередив, що Сполучені Штати готові допомогти Україні, якщо Росія зробить агресивні дії.

Перед цим у Білому домі різко спростували інформацію американських ЗМІ про замороження пакету військової допомоги для України та назвали «нонсенсом» думку про те, що США можуть затягувати допомогу для України у сфері безпеки. Про це, зокрема, йшлося в заяві прессекретаря Білого дому Дженніфер Псакі, яка оприлюднена на сайті Білого дому.

«Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні у сфері безпеки, – це нонсенс… Як президент (Джо – ред) Байден прямо сказав президенту (Володимиру – ред) Путіну, ми будемо твердо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України», – йдеться в заяві.