  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Ізраїль призначив нового посла в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уряд Ізраїлю призначив Михайла Бродського послом в Україні - Ізраїль призначив нового посла в Україні
    Уряд Ізраїлю призначив Михайла Бродського послом в Україні
    Фото: М.Бродський

    З 2015 по 2018 роки Михайло Бродський працював послом Ізраїлю у Казахстані, до цього - політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві

    Дипломата Михайла Бродського призначено послом Ізраїлю в Україні, відповідне рішення ухвалив уряд країни. Про це Михайло Бродський повідомив у Facebook.

    «Сьогодні уряд Ізраїлю схвалив моє призначення на посаду Посла в Україні», – написав дипломат.

    Наразі посаду надзвичайного і Повноважного Посла Ізраїлю в Україні обіймає ізраїльський дипломат Джоел Ліон.

    Нагадаємо, кандидатуру Михайла Бродського погодили на посаду посла Ізраїля в Україні у листопаді минулого року.

    Михайло Бродський народився у 1972 году в Санкт-Петербурзі. В 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю.

    Отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті.

    Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році.

    У 2003-2008 роках працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.

    У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

    З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.

    До слова, російський посол Анатолій Антонов покинув Москву і відбув до Нью-Йорку. Він сів у літак рейсу SU100 , що прямує до США, в московському аеропорту «Шереметьєво» сьогодні, 20 червня

    Теги: Ізраїль Антонов посол уряд Михайло Бродський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ізраїль призначив нового посла в Україні