Ізраїль призначив нового посла в Україні

З 2015 по 2018 роки Михайло Бродський працював послом Ізраїлю у Казахстані, до цього - політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві

Дипломата Михайла Бродського призначено послом Ізраїлю в Україні, відповідне рішення ухвалив уряд країни. Про це Михайло Бродський повідомив у Facebook.

«Сьогодні уряд Ізраїлю схвалив моє призначення на посаду Посла в Україні», – написав дипломат.

Наразі посаду надзвичайного і Повноважного Посла Ізраїлю в Україні обіймає ізраїльський дипломат Джоел Ліон.

Нагадаємо, кандидатуру Михайла Бродського погодили на посаду посла Ізраїля в Україні у листопаді минулого року.

Михайло Бродський народився у 1972 году в Санкт-Петербурзі. В 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю.

Отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті.

Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році.

У 2003-2008 роках працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.

У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.

До слова, російський посол Анатолій Антонов покинув Москву і відбув до Нью-Йорку. Він сів у літак рейсу SU100 , що прямує до США, в московському аеропорту «Шереметьєво» сьогодні, 20 червня