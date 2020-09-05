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    У світі

    Цукерберг попередив про можливі заворушення в США після виборів

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    &laquo;Підрахунок голосів може зайняти кілька днів або навіть тижнів&raquo; &ndash; Цукерберг - Цукерберг попередив про можливі заворушення в США після виборів
    «Підрахунок голосів може зайняти кілька днів або навіть тижнів» – Цукерберг

    «Є великий ризик заворушень в період між голосуванням і оголошенням результату» – Цукерберг

    Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що в результаті президентських виборів в США, які відбудуться 3 листопада, в країні можуть початися заворушення. Відповідне попередження він озвучив в бесіді з Axios.

    «На жаль, мені здається, що є великий ризик заворушень в період між голосуванням і оголошенням результату. Я думаю, що нам треба зробити все можливе, щоб знизити ризик насильства», – застеріг Цукерберг.

    Також він закликав ЗМІ разом з Facebook готувати населення до того, що підрахунок голосів може зайняти кілька днів або навіть тижнів.

    Раніше президент США Дональд Трамп передрік революцію в разі обрання його суперника, кандидата на пост глави держави від Демократичної партії Джо Байдена. За його словами, якщо на президентських виборах переможе Байден, до влади в країні прийдуть радикальні ліві сили. Глава Білого дому підкреслив, що колишній віце-президент не повинен балотуватися на вибори.
    Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Від Республіканської партії обиратиметься діючий президент Дональд Трамп, а демократи підтримають колишнього віце-президента Джо Байдена.

    Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

    Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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