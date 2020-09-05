Цукерберг попередив про можливі заворушення в США після виборів
«Є великий ризик заворушень в період між голосуванням і оголошенням результату» – Цукерберг
Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що в результаті президентських виборів в США, які відбудуться 3 листопада, в країні можуть початися заворушення. Відповідне попередження він озвучив в бесіді з Axios.
«На жаль, мені здається, що є великий ризик заворушень в період між голосуванням і оголошенням результату. Я думаю, що нам треба зробити все можливе, щоб знизити ризик насильства», – застеріг Цукерберг.
Також він закликав ЗМІ разом з Facebook готувати населення до того, що підрахунок голосів може зайняти кілька днів або навіть тижнів.
Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.
Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.