Цукерберг попередив про можливі заворушення в США після виборів



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«Підрахунок голосів може зайняти кілька днів або навіть тижнів» – Цукерберг

«Є великий ризик заворушень в період між голосуванням і оголошенням результату» – Цукерберг

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що в результаті президентських виборів в США, які відбудуться 3 листопада, в країні можуть початися заворушення. Відповідне попередження він озвучив в бесіді з Axios.

«На жаль, мені здається, що є великий ризик заворушень в період між голосуванням і оголошенням результату. Я думаю, що нам треба зробити все можливе, щоб знизити ризик насильства», – застеріг Цукерберг.

Також він закликав ЗМІ разом з Facebook готувати населення до того, що підрахунок голосів може зайняти кілька днів або навіть тижнів.

Раніше президент США Дональд Трамп передрік революцію в разі обрання його суперника, кандидата на пост глави держави від Демократичної партії Джо Байдена. За його словами, якщо на президентських виборах переможе Байден, до влади в країні прийдуть радикальні ліві сили. Глава Білого дому підкреслив, що колишній віце-президент не повинен балотуватися на вибори.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Від Республіканської партії обиратиметься діючий президент Дональд Трамп, а демократи підтримають колишнього віце-президента Джо Байдена.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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