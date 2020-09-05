«Перехоплена» білорусами розмова Варшави й Берліна виявилась фейковою? Експерт оприлюднив докази



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт переконаний, що у тих, хто готував запис до публікації, були вихідні всіх голосів без жодних шумів

У записі «перехопленої розмови» про Навального виявили розтиражовані шуми

У «перехоплений розмові» про Навального виявили наявність розтиражованих «шумів». Аудіозапис проаналізував Лев Криленко, аналітик організації «Спостерігачі Петербурга», яка виступає за чесні вибори. Про це повідомляє «Реформбай».

Вихідні файли, з яких був зведений запис, за інформацією аналітика, носили звичайні назви. Деякі з них, за його припущенням, – це записи з диктофона дикторів озвучення (можливо марки TASCAM).

Найбільший інтерес представили «шуми» аудіозапису.

«Виявилося, що шуми є розтиражований багато разів один і той же патерн (повторюваний елемент). Комусь лінь було битися над створенням правдоподібних довгих перешкод, і він спростив завдання. Вважаю, з точки зору генераторів фальшивки, будь-яке перехоплення проводиться в дуже складних метеоумовах і обов’язково повинно містити перешкоди», – пише Криленко.

Криленко переконаний, що у тих, хто готував запис до публікації, були вихідні всіх голосів (в тому числі і «прехвачених») без жодних шумів.

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі Навального.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новічок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Читайте також: