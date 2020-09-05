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    Команду Верещук, як літає з парасолькою, спіймали на плагіаті (відео)

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    Після публікації відео, у соцмережах пройшла хвиля кепкувань із відеоролика - Команду Верещук, як літає з парасолькою, спіймали на плагіаті (відео)
    Після публікації відео, у соцмережах пройшла хвиля кепкувань із відеоролика

    З допомогою цього плагіату кандидатка в мери планує достукатися до молоді

    Кандидатка від «Слуги народу» на посаду міського голови Києва Ірина Верещук готувала відеоролик для киян, і заради цього »злетіла» у повітря над пішохідно-велосипедним мостом (так званим »мостом Кличка») у столиці. Відео зі зйомки ролику поширила спільнота «Рукавичка Кличка».

    Кадри засвідчили, що Ірина Верещук у жовтому плащі та з зеленою парасолею «злетіла» у небо. Свідки ж події радісно спостерігали за дійством та фільмували його смартфонами. 

    Ідея, сюжет і кольорова гама передвиборчого «шедевру» повністю збігаються з відео шотландської реклами вітряних електростанцій.

    Верещук розповіла в інтерв’ю «Радіо Свобода», що її «політ» дійсно є частиною майбутнього передвиборчого ролика.

    «Це дійсно я. Мені було цікаво, це новий досвід. Ідея штабу, мого колективу. Я погодилася, бо розумію і суть, і зміст», – сказала Верещук.

    Ролик вона не вважає ані епатажним, ані непристойним. З його допомогою кандидатка в мери планує достукатися до молоді. 

    Київ вибори політ повітря Ірина Верещук
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