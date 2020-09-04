Партія «Пропозиція» висуває кандидатів у 109 об’єднаних громадах і 97 містах

У «Пропозиції» наголошують: повноваження між центральною владою і місцевим самоврядуванням мають бути розмежовані

Політична партія «Пропозиція» висуватиме своїх кандидатів на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня в Україні. Таке рішення було ухвалене під час VI (позачергового) З’їзду політичної сили, який відбувся 4 вересня в Києві. Партія висуватиме своїх кандидатів у 97 містах, 109 сільських і селищних об’єднаних територіальних громадах. Претенденти від партії йтимуть на вибори в 21 області. Серед кандидатів у депутати від «Пропозиції» – чинні депутати місцевих рад, учителі та підприємці, журналісти і лікарі, волонтери й учасники АТО.

«Люди на місцях втомилися від різного роду ідеологій та політичних гасел. Вони прагнуть бачити за кермом міста професіоналів своєї справи. А в команді «Пропозиції» зібрались фахівці, яким уже є що показати, і які можуть зробити ще більше. Нас відрізняє від інших партій те, що ми не ховаємо свою команду в партійних списках і кулуарах, а показуємо наших професіоналів», – каже міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Під час заходу делегати також затвердили програму, з якою партія піде на вибори.

«Людям треба дати змогу наводити лад у своїх дворах. Адмініструванням місцевих податків повинні опікуватися міста і громади. Екологічний контроль слід теж здійснювати на місцях – щоб ті, хто живе поруч із заводами, не дихали викидами, які санкціонували столичні чиновники. Громадам необхідно надати право на створення муніципальної поліції, що охоронятиме громадський правопорядок: патрулюватиме проблемні вулиці і ловитиме вандалів», – розповідає міський голова Дніпра Борис Філатов.

У «Пропозиції» наголошують: повноваження між центральною владою і місцевим самоврядуванням мають бути чітко розмежовані. Районні державні адміністрації треба ліквідувати, а функції управління – перевести на рівень громад. Офіси префектів повинні мати лише одне завдання – наглядати за дотриманням Конституції та законів України.

«Місцеве самоврядування не боїться брати на себе відповідальність за розв’язання нагальних проблем, які хвилюють людей. Ми боремося не за владу заради влади, а за зміну правил, принципів влади і публічного управління в Україні. Наша команда зробить усе для того, щоб здобути для українців три головні свободи: справедливість, добробут, порядок», – говорить міський голова Умані Олександр Цебрій.

Учасники З’їзду затвердили маніфест «Наша пропозиція для України».