Ми сильно переоцінюємо воєнні можливості Ізраїлю – посол 

Український дипломат пояснив, чому Ізраїль не допомагає Україні

Ізраїль не має ресурсів для потужної військової допомоги Україні. Ізраїльтяни люблять себе вихваляти, але ми сильно переоцінюємо у себе в голові їхні можливості. Про це розповів український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук у розмові з «Главкомом».

«Я абсолютно згоден з тим, що Ізраїль займає неправильну позицію, але якщо вона в нього буде навіть суперправильна, це не змінить для нас нічого. Якщо ми кажемо про той самий «Залізний купол» (ізраїльська пересувна система ППО, що здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км – «Главком»), то з врахуванням розмірів нашої країни таких «залізних куполів» треба наставити біля кожного райцентру», – каже дипломат.

Проаналізувавши можливості військово-технічного співробітництва, можна порахувати лише декілька випадків, коли Ізраїль активно співпрацював з іноземними державами в питаннях оборони та озброєння.

«Наприклад, вони гордо кажуть, що Азербайджан виграв війну з Вірменією за рахунок ізраїльської зброї. Але задля того, аби отримати цю зброю, Азербайджану було потрібно десять років, а у нас немає навіть десяти місяців», – повідомив Корнійчук.

Нагадаємо, український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук дорікнув ізраїльтянам за те, що вони більше хвилюються за єврейську діаспору у Росії, ніж про євреїв в Україні, де наразі тривають бойові дії.

Також протягом останніх днів звучить чимало докорів на адресу уряду Ізраїлю за те, що вони відмовляються збільшувати допомогу Україні і надавати зброю для боротьби з іранськими безпілотниками, обмежуючись медичними виробами та гуманітарними вантажами. Та треба розуміти, що позиція Кнесету частково пояснюється особливостями місцевого менталітету і ставленням до власної безпеки.