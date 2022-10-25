Посол України пояснив, чому Ізраїль такий скупий на допомогу Україні 

Менталітет Ізраїлю відрізняється від західних країн, все треба вигризати зубами – посол

Протягом останніх днів звучить чимало докорів на адресу уряду Ізраїлю за те, що вони відмовляються збільшувати допомогу Україні і надавати зброю для боротьби з іранськими безпілотниками, обмежуючись медичними виробами та гуманітарними вантажами. Та треба розуміти, що позиція Кнесету частково пояснюється особливостями місцевого менталітету і ставленням до власної безпеки. Про це у розмові з «Главкомом» розповів український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Ми просто маємо чітко усвідомлювати, з ким маємо справу, і відповідно діяти. Місцевий менталітет дуже відрізняється від інших західних демократичних країн. Ця країна є дуже специфічною, з точки зору ставлення до власної безпеки, бо пережила багато воєн, в багатьох з них їм ніхто не допомагав. Наприклад, я часто нагадую випадок, коли на початку Другої світової війни корабель «Сент-Луїс» з євреями на борту – біженцями з Німеччини, Австрії – не прийняли ні на Кубі, ні в Сполучених Штатах. Вони були змушені повернутися до Європи, де більшість з них було закатовано», – нагадав дипломат.

В Ізраїлі кожен крок, який українці отримують в інших країнах просто, треба вигризати зубами. Зокрема, досить багато часу знадобилося, аби зняти обмеження на в’їзд українців в Ізраїль, бо жодна інша країна таких обмежень не запроваджувала.

«Ми виграли позов у міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед у Верховному суді Ізраїлю. Хоча коли ми тільки його подавали, всі крутили пальцем біля скроні і казали, що таких прецедентів не було і Верховний суд не буде втручатися в рішення уряду. Але мені як юристу, навіть без великого знання місцевого законодавства, було зрозуміло, що міністр перевищила свої повноваження, бо таке рішення мало бути б прийняте принаймні усім урядом. Тому ми розраховували отримати позитивне рішення хоча б за формальними ознаками. Ніхто потім це рішення, яке було прийнято в травні – на початку червня, не оскаржував, і з того часу українці в’їжджають до Ізраїлю без обмежень», – розповів Корнійчук.

Більш того, міністр погодилася, аби давати нашим співвітчизникам право на роботу (Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю дало позитивну відповідь посольству України щодо працевлаштування та базового соціального страхування для українських біженців. Також була отримана позитивна відповідь ізраїльської сторони щодо надання дозволів на працевлаштування для українців, які приїхали до Ізраїлю напередодні повномасштабного російського вторгнення та змушені були залишитись, а також тих, хто в’їхав після 23 лютого, – «Главком»). Це перший прецедент в ізраїльській історії для осіб, які в’їжджають з туристичним статусом.

Нагадаємо, українські євреї опублікували звернення до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства держави Ізраїль. У ньому вони нагадали, що уже вісім місяців, відколи почалося повномасштабне вторгнення країни-терористки Росії в Україну, сподіваються на підтримку від Ізраїлю, однак пасивна позиція псевдо-нейтралітету, яку обійняв уряд Ізраїлю грає на руку агресору.

Напередодні президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки головнокомандувача звернувся до Ізраїлю з закликом відреагувати на участь Ірану у війні Росії протиУкраїни.

Як відомо, Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для боротьби з безпілотниками, які нібито поставляються Іраном Росії.