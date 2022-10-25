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Український посол звернувся до ізраїльського уряду: Чим українські євреї гірше за російських?

Надія Клочко
glavcom.ua
Український посол звернувся до ізраїльського уряду: Чим українські євреї гірше за російських?
Євген Корнійчук розповів про допомогу Ізраїлю Україні
фото з відкритих джерел

Корнійчук: Ізраїльтяни мені постійно наводять аргумент, що переживають за єврейську діаспору в Росії, яка є найбільшою

Український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук дорікнув ізраїльтянам за те, що вони більше хвилюються за єврейську діаспору у Росії, ніж про євреїв в Україні, де наразі тривають бойові дії. Про це дипломат сказав у інтерв’ю «Главкому».

«Ізраїльтяни мені постійно наводять аргумент, що переживають за єврейську діаспору в Росії, яка є найбільшою. На що я їм логічно відповідаю – а чого ви не переживаєте за тисячі євреїв в Україні, які загинули, отримали поранення, втратили близьких? Чим українські євреї гірше за російських? Цього року Ізраїль додумався на Рош-га-Шана (святкування єврейського Нового року) не послати в Україну свою поліцію на підтримку і ми своїми силами повністю забезпечували безпеку 25 тис. паломників», – зазначив посол.

Український дипломат також роз’яснив природу відносин між Росією та Ізраїлем.

«Ізраїль має давно затверджену стратегію відносин з Росією ще з часів прем’єрства Біньяміна Нетаньяху, а то й раніше, як з країною, з якою варто не те, щоб дружити, але не сваритися. І тому Ізраїль традиційно перебуває у розтяжці», – сказав він.

Водночас Корнійчук наголосив, що Ізраїль також допомагає Україні у протистоянні російській агресії. Йдеться як про дипломатичні кроки, так і про надання гуманітарної допомоги.

«При цьому я не можу сказати, що ця країна просто сидить на паркані, як багато наших політиків говорить, і нічого для України не робить. МЗС Ізраїлю висловлювало протест проти дій Російської Федерації, в ООН вони за нас голосують, допомагають гуманітарно. І не можу сказати, що в питаннях військово-технологічного співробітництва у нас повний нуль.

Я – не адвокат Ізраїлю, скоріше, навпаки, але давайте реалістично дивитися на ситуацію. Ізраїль – маленька країна розміром приблизно з Київську область, яка має купу проблем зі своїми сусідами, знає, що Росія надає озброєння ХАМАСу і «Хезболлі». Але зараз РФ попереводила переважно всі озброєння та авіацію на український фланг», – сказав дипломат.

Нагадаємо, українські євреї опублікували звернення до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства держави Ізраїль. У ньому вони нагадали, що уже вісім місяців, відколи почалося повномасштабне вторгнення країни-терористки Росії в Україну, сподіваються на підтримку від Ізраїлю, однак пасивна позиція псевдонейтралітету, яку обійняв уряд Ізраїлю грає на руку агресору.

Напередодні президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки головнокомандувача звернувся до Ізраїлю з закликом відреагувати на участь Ірану у війні Росії проти України. 

Як відомо, Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для боротьби з безпілотниками, які нібито поставляються Іраном Росії. 

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Теги: Євген Корнійчук війна Ізраїль

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