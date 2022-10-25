Посол Євген Корнійчук: Ми вже можемо ізраїльтян навчати, як збивати іранські дрони

Більш того, міністр погодилася, аби давати нашим співвітчизникам право на роботу (Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю дало позитивну відповідь посольству України щодо працевлаштування та базового соціального страхування для українських біженців. Також була отримана позитивна відповідь ізраїльської сторони щодо надання дозволів на працевлаштування для українців, які приїхали до Ізраїлю напередодні повномасштабного російського вторгнення та змушені були залишитись, а також тих, хто в’їхав після 23 лютого, – «Главком»). Це перший прецедент в ізраїльській історії для осіб, які в’їжджають з туристичним статусом. Тому в Ізраїлі кожен крок, який ми отримуємо в інших країнах просто тому, що ми такі хороші хлопці та дівчата, треба вигризати зубами.

А чи нема побоювань, що українцям зараз посміхаються і формально все нібито дозволяють, але все одно будуть тишком-нишком ставити перепони?

Ви ж не забувайте про особливості коаліційного уряду, коли у міністра внутрішніх справ є багато опонентів всередині уряду. Нагадаю вам про коаліційні уряди часів Ющенка, боротьбу з Юлією Тимошенко. Така ж складна конструкція в Ізраїлі, де уряд складений з восьми партій, коли деякі міністри не можуть один одного переварювати. Хоча судове рішення вони ще й примудрилися критикувати, але в будь-якій демократичній країні рішення Верховного суду не оскаржується і не критикується.

Те саме й стосовно багатьох гуманітарних проєктів, коли мені крутили пальцем біля скроні і казали, що ми вимагаємо чогось неочікуваного. Ще влітку ми сперечалися на тему, що Ізраїль може взяти на лікування наших цивільних поранених, але не військових. А сьогодні вже прийняте рішення щодо дуже складного протезування декількох військових – зараз мова йде про 20 осіб, на яких є бюджет. І це тільки початок, хоча мені теж казали, що це неможливо. Взагалі на Близькому Сході, аби отримати максимум, треба вимагати неможливого.

Я їм кажу: Україна переможе без вас чи з вами, але вашої позиції ніхто не забуде

Наскільки після рішення Верховного суду оживився потік наших громадян до Ізраїлю?

Не оживився. Це те, що я й намагався довести раніше, а мені не вірили. За статистикою половина громадян України, яка в’їхала до Ізраїлю, вже повернулася до Європи. Вони ж не отримують жодної допомоги, окрім людей похилого віку, що можуть розраховувати на державне страхування. І у порівнянні з будь-якою європейською країною Ізраїль є дуже дорогим.

Є певні категорії наших громадян, яким конче треба було в’їхати, – наприклад, члени сімей легальних працівників, а їм було заборонено в’їзд: дружинам і дітям, родичам другого рівня, які не мають права на паспорт, але є двоюрідними братами, сестрами, племінниками, яких ізраїльтяни хотіли забрати на утримання, близькі друзі, яким хотіли надати притулок… Зараз близько 35 тисяч українців, які не мають права на паспорт, перебувають в Ізраїлі. Але ж правда ще й в тому, що десь така ж кількість вже виїхала звідси.

Тепер – про новий скандал. Принципова відсутність поставок Ізраїлем зброї Україні, при цьому один з давніх ворогів Ізраїлю – Іран – майже не приховує постачання росіянам дронів-камікадзе, якими вони б’ють по українській інфраструктурі. Міністр зі справ діаспори Нахман Шай закликав надати Україні воєнну допомогу, ставши на один бік з США і країнами НАТО, а не обмежуючись лише гуманітарною допомогою на кшталт машин швидкої допомоги та протигазів. Ці заяви Шай зробив на фоні чуток про те, що, окрім допотопних, але ефективних в деяких умовах дронів Іран готується поставляти Росії балістичні ракети.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв, який останнім часом відзначається не дуже адекватними меседжами, наступного дня відреагував. Він зазначив, що такий крок зруйнує всі відносини Росії та Ізраїлю та не зміг не утриматись натякнути, що таким чином Ізраїль зробить Бандеру та Шухевича, яких, м’яко кажучи, там недолюблюють, своїми героями.

В ізраїльському МЗС так злякалися погроз Медведєва чи духу Бандери, але неофіційними каналами оперативно була розповсюджена інформація, що на урядовому рівні такий рівень підтримки України не розглядається, що й підтвердив згодом міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц. Також була вже вкотре скасована запланована розмова українського та ізраїльського міністрів оборони. Що взагалі відбувається зараз на цьому треку? Що це за рейвах заяв ми спостерігаємо, ще й перед виборами, які мають відбутися в Ізраїлі?

Медведєв – ніхто і звати його ніяк. Я запитав одного вашого колегу: а чи не могли вони домовитися, аби Медведєв щось прокукурікав, а Ганц відразу «злякався». Той відповів: ти думаєш про них занадто добре, вони не такі розумні, як ти вважаєш, аби видумувати такі схеми. Як сказав російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін, який нам дуже багато допомагає, розумні люди в Ізраїлі в політику давно не йдуть. Ганц – просто занадто обережний та переляканий політик, який любить, аби його хвалили ні за що.