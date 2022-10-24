«Ми відстояли незалежність», – звернення Зеленського на восьмий місяць війни (відео)

Сьогодні рівно вісім місяців повномасштабної війни України проти РФ

Україні вдалося відстояти незалежність, і Росії цього вже не змінити. Але нам ще треба пройти шлях до перемоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні.

«Міцний народе нашої незламної країни! Сьогодні рівно вісім місяців повномасштабної війни. Чого досягнуто за цей час? Ми відстояли незалежність нашої держави, і Росії цього вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим. Настане час, і вся Україна буде вільною. Україна ламає так звану другу армію світу, і відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи... Ніколи більше Росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше в неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевілля – на війну проти нашої держави і всього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції – тепер тільки огида. І це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії: що більше свого потенціалу Росія втратить зараз, то більше реальної свободи отримають всі народи і поруч із Росією, і в її межах.

Україна – насамперед. 24 лютого в Кремлі про це й подумати не могли, хоча варто було. Але зараз, 24 жовтня, немає вже такого російського посадовця й пропагандиста, який не розумів би, куди все це для них рухається. Вони давно почали згадувати 1917 рік. Відчуття провалу у Росії дедалі сильніше. Але, усвідомлюючи все це, ми не маємо права розслаблятися. Нам ще треба пройти шлях до української перемоги. Це важкий шлях. Пройти цю зиму, яка буде найскладнішою в нашій історії. Зробити необхідну частину роботи восени, взимку й навесні, щоб мати потрібні державі результати. Втримати максимальну мобілізованість наших партнерів заради боротьби за свободу й не дозволити нашому спільному ворогу розколоти глобальну продемократичну коаліцію. Цим ми й займаємося, ми всі – українці, європейці, всі люди світу, які цінують свободу.

Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Допомагаємо активним діям наших воїнів на передовій, забезпечуємо їх усім необхідним, посилюємо захист інфраструктурних об’єктів, налагоджуємо оборону проти ракетної й дронової загрози. Доповідали військові, розвідка, представники уряду. Окремо й дуже детально займаємося системою територіальної оборони.

Звернувся сьогодні до народу Ізраїлю у межах Конференції з питань демократії, що організована виданням «Га-Арец». Це дуже вагоме медіа – найстаріша газета Ізраїлю. Представив там український погляд на зближення між Росією та Іраном, на те, чому стало можливим це зближення і які загрози це створює нашим народам. Закликав Ізраїль приєднатися до інших демократичних країн, які вже надають підтримку Україні.

Готуємося до дуже важливих завтрашніх подій. Перше – це парламентський саміт Кримської платформи. Десятки держав-партнерів, сотні політиків і громадських діячів. Це буде ще один наш крок у підготовці до деокупації Криму. Друга подія – це саміт у Німеччині, присвячений відбудові України. Робимо все, щоб отримати необхідні ресурси для відновлення нашої країни вже зараз, для розвитку соціальної та економічної сфери вже зараз. І я щиро дякую всім нашим партнерам, які підтримують Україну в цій роботі.

І ще одне. Сьогодні у світі відзначається День ООН. Саме цього дня в 1945 році набрав чинності Статут ООН. Він був написаний і ухвалений не як щось ритуальне – це не порожня формальність. Це один із базових документів, який має працювати для підтримання миру й міжнародного правопорядку. Має працювати. І працюватиме. Зокрема й цього ми досягаємо нашою боротьбою проти незаконної та неспровокованої російської збройної агресії. Кожен і кожна, хто намагається повернути мир для України, бореться й за те, щоб мир і безпека були можливі для всіх інших народів на землі. І я хочу зараз окремо подякувати пану Антоніу Гутеррішу, Генеральному секретарю ООН, за нашу співпрацю, за те, що він справді на захисті Статуту ООН та глобального миру. Ми вже досягли хороших результатів разом – це і звільнення наших полонених, яких утримували в Росії, це й експортна зернова ініціатива, яка дає змогу зняти гостроту продовольчої кризи у світі, це й різнопланова співпраця у структурах ООН. Дякую за сприяння в усьому цьому! І вірю, що зможемо досягнути ще більшого. Дякую всім, хто воює й працює заради України! Вічна слава нашим воїнам! Вічна слава нашому міцному народу! Вічна вдячність нашим друзям! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.