Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва

Сергій Попко у 2016-2019 роках був командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Новим очільником військової адміністрації Києва став екскомандувач Сухопутних військ

Президент Володимир Зеленський призначив нового очільника Київської міської військової адміністрації. Ним став колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко. Про це йдеться у відповідному указі президента.

Також Зеленський звільнив з цієї посади колишнього очільника, теж військового Миколу Жирнова.

«Глава держави висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці», — йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Що відомо про нового начальника Київської міської військової адміністрації

Генерал-полковник Сергій Попко в 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах.

Також він проходив службу в Іраку. У 2016-2019 роках був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Додамо, генерал Микола Жирнов був призначений головою Київської військової адміністрації 1 березня цього року.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити всю Україну. Проте, на думку Наєва, наразі немає загрози того, що росіяни знову спробують наступати на Київ.