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Ворог має перевагу в артилерії. Експерт розповів, яка ситуація на Бахмутському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог має перевагу в артилерії. Експерт розповів, яка ситуація на Бахмутському напрямку
Зона Соледар-Бахмут потребує постійної уваги ЗСУ
фото: Генштаб

Контроль над Бахмутом залишається пріоритетом

На Бахмутському напрямку ЗСУ наразі не ведуть активного контрнаступу, утім просування противника також не спостерігається. Про це зазначив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ситуація навколо Бахмута складна. Ворог намагається вийти на околиці Бахмута та закріпитися, але це йому не вдається. На цій ділянці фронту ворог має перевагу в артилерії. Це впливає на ворожу тактику продавлювання, яка була раніше реалізована на інших ділянках фронту, де ворог зумів отримати певні успіхи», – зауважив Згурець.

За словами експерта, контроль над Бахмутом залишається пріоритетом. «Ділянка Бахмут – Соледар надзвичайно важлива з точки зору зупинення подальшого просування противника. Генеральний штаб України має додати більше сил та артилерії на цю ділянку. Ця зона потребує постійної уваги», – підкреслив Згурець.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині. 

Теги: окупанти Бахмут війна

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