Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб назвав кількість населених пунктів, звідки ЗСУ витіснили ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб назвав кількість населених пунктів, звідки ЗСУ витіснили ворога
Авіація Сил оборони, протягом поточної доби, завдала сімнадцять ударів
фото: Генштаб

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку

Триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За наявною інформацією, російська федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід.

Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом поточної доби противник завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, за поточну добу, окупанти завдали три ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області і місті Миколаєві.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території республіки білорусь. Зокрема і ударними БпЛА іранського виробництва.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Кам’янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Верхньокам’янське, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку

Ворог вів обстріли, зокрема, в райони Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського, Давидового Броду та Трифонівки.

З метою уповільнення контрнаступу наших підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув’язнених як на території Hосії, так і на тимчасово окупованих територіях. Так, з виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками федеральної служби безпеки російської федерації, було звільнено більшість злочинців. В той же час, окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію автономної республіки Крим.

Авіація Сил оборони, протягом поточної доби, завдала сімнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили чотири пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонщини Збройні сили України знищили два ворожих вертольоти Ка-52.

Читайте також:

Теги: озброєння Бахмут Авдіївка Генштаб ворог Херсон Костянтинівка населення окупанти Білорусь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град»
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Авіація Сил оборони протягом доби завдала шість ударів по позиціях ворога
Росія знімає зі зберігання військову техніку для війни в Україні – Генштаб
Вчора, 18:21
Триває 243 доба війни 
Уже майже 68 тисяч рашистів: Генштаб оновив ворожі втрати 
Сьогодні, 09:20

Події в Україні

Ворог має перевагу в артилерії. Експерт розповів, яка ситуація на Бахмутському напрямку
Ворог має перевагу в артилерії. Експерт розповів, яка ситуація на Бахмутському напрямку
Генштаб назвав кількість населених пунктів, звідки ЗСУ витіснили ворога
Генштаб назвав кількість населених пунктів, звідки ЗСУ витіснили ворога
Росія відвела підводні ракетоносії з Чорного моря – «Південь»
Росія відвела підводні ракетоносії з Чорного моря – «Південь»
В Ізюмі виявлено більше 10 мішків із секретними документами РФ (фото)
В Ізюмі виявлено більше 10 мішків із секретними документами РФ (фото)
У Херсоні залишаються дуже специфічні війська РФ – військовий експерт
У Херсоні залишаються дуже специфічні війська РФ – військовий експерт
Херсонщина: зенітники за пів години збили два ворожі «Алігатори» 
Херсонщина: зенітники за пів години збили два ворожі «Алігатори» 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
79K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
60K
Де зараз Медведчук: розвідка повідомила, навіщо кум Путіна для ФСБ 
30K
Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним – головний воєнком Києва
29K
У пропагандистів переполох після закликів топити українських дітей
20K
Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту