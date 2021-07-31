Це не реформатор, а гопник. Милованов пояснив, навіщо Данилюк його налупив

«Данилюку не сподобалось рішення комісії про його відсторонення від конкурсу» на голову БЕБ» – Милованов

Голова Комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки Тимофій Милованов підтвердив, що 30 липня його вдарив Олександр Данилюк. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора Олександр Данилюк вдарив мене. Що відбулось якщо забути про прізвища? Кандидат на голову Бюро Економічної Безпеки запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії з відбору голови (запрошення і підтвердження на фото) І вдарив його. Чому? Бо кандидату не сподобалось рішення комісії про його відсторонення від конкурсу.

Кандидат каже що він реформатор, що на комісію чинили тиск, щоб його відсторонити. А насправді – тиск чинить сам реформатор. І тоді це не реформатор, а гопнік. Так робили в 90-х. Били чиновників коли вони приймали «не ті» рішення. Ця культура має припинитись.

P.S. Подумайте чи хочете ви мати головою БЕБ людину яка б’ється замість того, щоб правильно заповнити документи або піти в суд оскаржити рішення про відмову в допуску до конкурсу, якщо вона вважає себе правою.

P.P.S. Багато кандидатів намагаються просто розбалансувати конкурс, щоб збити запуск нової служби і відтермінувати впровадження важливоі реформи. На певних членів комісії дійсно чиниться тиск, як ви бачите, наприклад, у випадку з цим кандидатом. Але ні я ні інші члени комісії не будуть піддаватись цьому тиску і не будуть порушувати закон.

Кандидати яких не допустили зараз будуть намагатись дискредитувати конкурс через використання недоброчесних правоохоронців в різних правоохоронних органах: від поліції до служби безпеки, від НАБУ до НАЗК. Про це мені говорив вчора кандидат. Схожі заяви робили на проросійських каналах інші кандидати, які були недопущені.

Моя порада таким кандидатам: уважно читати закон і виконувати його, або найняти юристів, якщо не вистачає своєї компетенції. І вести боротьбу не в ФБ або фізично, а в правовому полі. Прохання до всіх органів: не політизувати конкурс і діяти в рамках своїх повноважень і строго по закону.

P.P.P.S. Посада голови БЕБ вимагає сильноі психічноі стабільності. Ось кандидат показав, як він реагує на стрес. І це до нього прийшов багаторічний товариш. На цій посаді будуть голові реальні погрози робити і створювати стрес. І що, він теж так буде реагувати?», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня, ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з позаштатним радником голови Офісу президента Тимофієм Милованова. Розбороняв бійку депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.