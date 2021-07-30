Україна переходить до другого етапу виконання Паризької кліматичної угоди

Україна приступила до виконання другого пункту зобов'язань в рамках кліматичної угоди

Зеленський доручив почати скорочувати викиди і розвивати зелену економіку

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повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Україна почала виконувати другий пункт Паризької кліматичної угоди. Президент Володимир Зеленський доручив почати скорочувати викиди і розвивати зелену економіку.

«Що стосується наших зобов'язань щодо Паризької угоди. Ви знаєте, що Україна свого часу приймала такі зобов'язання, ми їх виконали в плані обмеження викидів», – сказав Данілов.

За його словами, Україна приступила до виконання другого пункту зобов'язань в рамках кліматичної угоди.

«За дорученням президента України ми повинні скорочувати викиди, розвивати «зелену» економіку, розвивати сучасний світ і рухатися спільно з усіма країнами цивілізованого світу, які підписали Паризьку угоду» – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 12 грудня представники 195 країн ухвалили в Парижі нову угоду ООН щодо клімату, яка визначить після 2020 року обсяги викидів парникових газів та заходи щодо запобігання зміни клімату.

Головна мета угоди — утримання зростання глобальної середньої температури в межах 1,5-2 градусів за Цельсієм у порівнянні з відповідним показником доіндустріальної епохи. При цьому розвинені країни підтвердили раніше взяте зобов’язання виділити 100 млрд дол. для розвитку низько вуглеводневих джерел енергії. Розподілом цих коштів займеться Зелений кліматичний фонд ООН.

Нагадаємо, вчені заявили, що глобальне потепління, спровоковане наслідками людської діяльності, пов’язане вже з кожною третьою смертю від спеки, яка сталася в період з 1991 по 2018 роки.

До слова, метеорологи зафіксували на території аргентинської антарктичної наукової станції Esperanza рекордно високу температуру, яка сягнула +18,3 градуса за Цельсієм.