Бійка ексміністрів Зеленського: Милованов назвав Данилюка неадекватним

Милованов після бійки заявив, що Данилюка не можна допускати до державної служби

Ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим. Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним.

Увечері 30 липня Милованов у Facebook опублікував фото з Данилюком.

«Фотки дня. Із днем народження, Олександре!» – написав голова конкурсної комісії БЕБ.

Скріншот: Тимофій Милованов / Facebook

В коментарх він зазначив, що Данилюк сам запросив його на день народження.

«Странна історія. Данилюк дебатує у стилі 90–х», – написав Милованов.

Після бійки Милованов написав під своїм постом, що «дебати перейшли в активну фазу».

«Якщо серйозно, Данилюк неадекватний. Таких не можна допускати до державної служби», – заявив Милованов.

«А довідку від психіатра надавав?» – запитали у Милованова користувачі соцмережі.

«Тепер підозрюю що підроблена» – відповів Милованов.

Після цієї відповіді підписники Милованова зазначили, що «ви всі там неадекватні».

На пропозицію Тетяни Домбровської викликати Данилюка на дуель, Милованов відповів: «Можна».

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

До слова, нещодавно Данилюк розказав, як Зеленський відмовлявся готуватися до зустрічі з Макроном.

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