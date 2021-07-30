Данилюк на своєму дні народження вдарив Милованова, – ЗМІ (фото)

Данилюк побився з Миловановим в свій день народження

Розбороняв бійку депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак

Сьогодні, 30 липня, ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з позаштатним радником голови Офісу президента Тимофієм Милованова.Фотографії моменту «розборок» з'явилися в соцмережі Facebook.

Про жорстку розмову двох політиків також пише колишній народний депутат і головний військовий прокурор України в 2019-2020 роках Віктор Чумак.

Як зазначається, бійка сталася під час святкування дня народження Данилюка, на яке прийшов Милованов, повідомляє УП.

Перед цим Милованов та Данилюк відійшли в сторону та говорили. В результаті чоловіки почали сваритися.

Після цього Данилюк попросив Милованова залишити свято та доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження.

Незважаючи на публічне обурення Данилюка через недопуск до конкурсу, Мілованов був серед запрошених на його день народження . Цьомки-бомки. Абнімашки.Високіє отношенія! Проте,нєдолго музика іграла...)) pic.twitter.com/zlHnpvZdj8 — свічка (@svecha62) July 30, 2021

В якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: «Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?».

Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: «Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані».

Їх розбороняв депутат Київради Дмитро Білоцерковець та колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак.

В результаті, Трепак вивів Милованова зі свята. Радник Єрмака отримав пошкодження брови.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

До слова, нещодавно Данилюк розказав, як Зеленський відмовлявся готуватися до зустрічі з Макроном.

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