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    Політика

    Міністр Бородянський пояснив, навіщо владі закон про дезінформацію

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    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський - Міністр Бородянський пояснив, навіщо владі закон про дезінформацію
    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

    Міністр культури стверджує, що дезінформація «спотворює суспільну думку та є суспільно небезпечною»

    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що законопроєкт про «забезпечення національної інформбезпеки» підготували через те, що влада має законодавчий обов’язок протидіяти дезінформації.

    Про це він сказав в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    Міністр уточнив, що йдеться про Доктрину інформаційної безпеки України від 25 лютого 2017 року: «В ній прямо написано, що обов’язок української влади — протидіяти дезінформації».

    Крім того, на його думку, дезінформація «спотворює суспільну думку та є суспільно небезпечною».

    «Вона (дезінформація — ред.) може розпалювати ворожнечу і ненависть, призводити до конфліктів у суспільстві, порушення кордонів, до розвалення країни… Проти нас діє серйозний потужний ворог, і ми повинні вміти захищати свій інформаційний простір так само, як ми захищаємо територіальну цілісність та економічні інтереси країни», — додав міністр.

    Нагадаємо, в ОБСЄ висловили занепокоєність через запропонований Мінкультом законопроєкт про дезінформацію.

    Раніше Європейська федерація журналістів розкритикувала закон Бородянського про дезінформацію.

    На днях Міністерство культури, молоді і спорту опублікувало порівняльну таблицю законопроєкту про протидію дезінформації й запросило до її обговорення.

    Нагадаємо, міністр культури, молоді і спорту Бородянський вважає, що проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту.

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