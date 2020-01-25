Міністр Бородянський пояснив, навіщо владі закон про дезінформацію



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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

Міністр культури стверджує, що дезінформація «спотворює суспільну думку та є суспільно небезпечною»

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пояснив, що законопроєкт про «забезпечення національної інформбезпеки» підготували через те, що влада має законодавчий обов’язок протидіяти дезінформації.

Про це він сказав в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Міністр уточнив, що йдеться про Доктрину інформаційної безпеки України від 25 лютого 2017 року: «В ній прямо написано, що обов’язок української влади — протидіяти дезінформації».

Крім того, на його думку, дезінформація «спотворює суспільну думку та є суспільно небезпечною».

«Вона (дезінформація — ред.) може розпалювати ворожнечу і ненависть, призводити до конфліктів у суспільстві, порушення кордонів, до розвалення країни… Проти нас діє серйозний потужний ворог, і ми повинні вміти захищати свій інформаційний простір так само, як ми захищаємо територіальну цілісність та економічні інтереси країни», — додав міністр.

Нагадаємо, в ОБСЄ висловили занепокоєність через запропонований Мінкультом законопроєкт про дезінформацію.

Раніше Європейська федерація журналістів розкритикувала закон Бородянського про дезінформацію.

На днях Міністерство культури, молоді і спорту опублікувало порівняльну таблицю законопроєкту про протидію дезінформації й запросило до її обговорення.

Нагадаємо, міністр культури, молоді і спорту Бородянський вважає, що проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту.