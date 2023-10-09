Міністр Кубраков може втратити посаду – нардеп
Кубраков міг очолити міністерство оборони
Віцепрем'єр-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова можуть найближчим часом звільнити. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
«Тримайте інсайд. Кубракова скоро звільнять. Все це через три причини», – йдеться в повідомленні.
Причина перша: «Кубраков потрапив у величезну немилість у Зеленського та Єрмака через активне спілкування з посольством США. Це виглядає для когось дивним. США ж наш найбільший союзник. У Зеленського це дійсно може бути великий негатив, якщо ти близький з американцями».
Причина друга: «Кубраков мав стати міністром оборони. Але у нього були умови: свої зами та посада віцепремʼєра. Спочатку все погодили. Він навіть підготував план реформ щодо Міноборони і презентував його Зеленському. Але допустився головної помилки. Це все відбувалось без Андрія Єрмака. Він не був присутній на зустрічах».
Третя причина: «У Кубракова проблеми з розподілом грошей з Єрмаком. Про цю причину не буду писати багато, хай займаються органи. Але це також важлива історія».
Раніше повідомлялося, що Кубраков може скасувати наказ, який став причиною переслідування Пивоварського НАБУ.
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