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Міністр Кубраков може втратити посаду – нардеп

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міністр Кубраков може втратити посаду – нардеп
фото з відкритих джерел

Кубраков міг очолити міністерство оборони

Віцепрем'єр-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова можуть найближчим часом звільнити. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Тримайте інсайд. Кубракова скоро звільнять. Все це через три причини», – йдеться в повідомленні.

Причина перша: «Кубраков потрапив у величезну немилість у Зеленського та Єрмака через активне спілкування з посольством США. Це виглядає для когось дивним. США ж наш найбільший союзник. У Зеленського це дійсно може бути великий негатив, якщо ти близький з американцями».

Причина друга: «Кубраков мав стати міністром оборони. Але у нього були умови: свої зами та посада віцепремʼєра. Спочатку все погодили. Він навіть підготував план реформ щодо Міноборони і презентував його Зеленському. Але допустився головної помилки. Це все відбувалось без Андрія Єрмака. Він не був присутній на зустрічах».

Третя причина: «У Кубракова проблеми з розподілом грошей з Єрмаком. Про цю причину не буду писати багато, хай займаються органи. Але це також важлива історія».

Раніше повідомлялося, що Кубраков може скасувати наказ, який став причиною переслідування Пивоварського НАБУ.

Теги: Олександр Кубраков НАБУ Олексій Гончаренко

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