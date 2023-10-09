Міністр Кубраков може втратити посаду – нардеп

Кубраков міг очолити міністерство оборони

Віцепрем'єр-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова можуть найближчим часом звільнити. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тримайте інсайд. Кубракова скоро звільнять. Все це через три причини», – йдеться в повідомленні.

Причина перша: «Кубраков потрапив у величезну немилість у Зеленського та Єрмака через активне спілкування з посольством США. Це виглядає для когось дивним. США ж наш найбільший союзник. У Зеленського це дійсно може бути великий негатив, якщо ти близький з американцями».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Причина друга: «Кубраков мав стати міністром оборони. Але у нього були умови: свої зами та посада віцепремʼєра. Спочатку все погодили. Він навіть підготував план реформ щодо Міноборони і презентував його Зеленському. Але допустився головної помилки. Це все відбувалось без Андрія Єрмака. Він не був присутній на зустрічах».

Третя причина: «У Кубракова проблеми з розподілом грошей з Єрмаком. Про цю причину не буду писати багато, хай займаються органи. Але це також важлива історія».

Раніше повідомлялося, що Кубраков може скасувати наказ, який став причиною переслідування Пивоварського НАБУ.