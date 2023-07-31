Україна відновила майже всі ТЕС, пошкоджені російськими атаками – міністр Кубраков

З понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%

Кубраков упевнений, що Україна технічно буде готова на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня

В Україні відновили практично всі підприємства теплової генерації, які були пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян восени-взимку. Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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«Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій», – повідомив Кубраков.

Міністр сказав, що загалом з понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%.

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«Загалом станом на сьогодні рівень підготовки об’єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року становить близько 60%. Це базовий показник готовності на цей момент у році», – сказав міністр.

Кубраков упевнений, що Україна технічно буде готова на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня.

Зазначимо, у Міністерстві енергетики вважають, що цієї зими росіяни можуть знову вдати до ударів по об'єктах енергетики, щоб залишити українців без світла під час опалювального сезону.

Водночас в Міненерго запевняють, що попри попередні обстріли, Україна під час майбутнього опалювального сезону зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії.

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Нагадаємо, до 2030 року компанія ДТЕК планує побудувати в Україні додатково 2 ГВт потужностей «зеленої» генерації.

Раніше стало відомо, що Україна відновила експорт електроенергії в Молдову завдяки наявності профіциту електроенергії в денні години, коли активно працюють сонячні електростанції, а також в нічні години через відсутність значного споживання електроенергії

До слова, рада ЄС затвердила директиву з енергоефективності, яка запроваджує нові правила щодо скорочення споживання енергії на рівні Євросоюзу на 11,7% до 2030 року.