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Кубраков може скасувати наказ, який став причиною переслідування Пивоварського НАБУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Кубраков може скасувати наказ, який став причиною переслідування Пивоварського НАБУ
Олександр Кубраков
фото з відкритих джерел

«У найгіршому випадку, своїми діями Кубраков може відправити свого далекого попередника до в'язниці», – вважає журналіст

На сьогоднішньому засіданні Уряду віце-прем’єр-міністр та міністр інфраструктури Олександр Кубраков може ініціювати скасування наказу № 316, за підписання якого у 2015 році Національне антикорупційне бюро України наразі переслідує екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

Про це заявив блогер, журналіст та колишній головний редактор «Економічної правди». За його інформацією, відповідне рішення Кубраков може ініціювати під тиском НАБУ.

«За словами моїх джерел, сьогодні на засіданні Кабміну чинному віце-прем'єру та міністру інфраструктури Олександру Кубракову запропонують скасувати той самий наказ №316, за яким НАБУ переслідує Пивоварського. Начебто, існують важелі впливу. На віце-прем'єра чиниться тиск, а простіше (цитата) – «НАБУ тримають його за одне місце». Якщо Кубраков погодиться зробити те, що від нього вимагають, це не матиме жодних наслідків для нього персонально. Проте, як вважають мої співрозмовники, наслідки можуть бути для Пивоварського. У найгіршому випадку, своїми діями Кубраков може відправити свого далекого попередника до в'язниці. За менш жорстким варіантом, відкриє для того скриньку Пандори. І хоча справа є відверто притягнутою за вуха, Пивоварському доведеться витратити наступні місяці свого життя на спілкування з українським правосуддям», – вважає журналіст.

Блогер наводить версії щодо відкриття справи НАБУ стосовно Андрія Пивоварского. 

«Загалом щодо справи екс-міністра, то можу лише припустити, що за нею стоять певні персональні мотиви. Зокрема, зведення рахунків, політична боротьба чи щось таке аналогічне. Зокрема, мої співрозмовники натякають на неабияку активність заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрія Васькова. Колись Пивоварський брав його на роботу. Чи тепер пан Васьков вирішив «віддячити» колишньому шефу? А може, на нього теж чиниться тиск? Традиційною для українських правоохоронців є схема, коли на чиновника тиснуть, демонструючи йому компромат», – продовжує Сергій Лямець.

Колишній головний редактор «Економічної правди» прогнозує, що на Олександра Кубракова у правоохоронних та антикорупційних органів дійсно може бути компромат.

«Незрозумілою поки що залишається позиція Кубракова. Чи є компромат на Кубракова? Подивіться з іншого боку: хіба може не бути компромата на очільника «Великого будівництва», про корупцію в якому не писав хіба що ледачий? Врешті-решт, віце-прем'єр єдиний активний фігурант цього проекту, який все ще при роботі. Тож доволі легко віриться, що Кубракова «тримають за одне місце» представники НАБУ або іншого правоохоронного органу. Звісно, просто зараз його не чіпатимуть, бо він щойно тиснув руку Байдену», – зазначає журналіст.

Блогер нагадує, що наказ № 316 діяв вісім років і лише зараз чомусь його вирішили переглянути.

«Власне, я не юрист, і тому не розумію, яким чином скасування наказу може призвести до таких жахливих наслідків для Пивоварського. Проте розумію інше. Якщо скасування наказу №316 дійсно реалізується виключно для того, аби створити екс-міністру проблеми, – то дуже прикро за нашу владу та наше правосуддя. Уявіть, наказ працював вісім років, при трьох різних міністрах інфраструктури, а тут раптом підлягає перегляду? Чи є це збігом? Пересічною мовою, це виглядатиме як натягування того, що не натягується. Тобто, створення штучних умов для переслідування та покарання Пивоварського», – резюмує Сергій Лямець. 

Теги: міністр наказ правосуддя журналіст Олександр Кубраков блогер

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