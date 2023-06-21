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Українські морські порти необхідно відкрити для всіх вантажів – Кубраков

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українські морські порти необхідно відкрити для всіх вантажів – Кубраков
Відкриття морських портів України для всіх видів товарів потрібно для української економіки
фото з відкритих джерел

«Це доволі проста формула – наша економіка експортоорієнтована»

Необхідно відкрити морські порти України для всіх видів вантажів, тому це потрібно українській економіці. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у колонці на NV.

«Робота зернової ініціативи сьогодні фактично зупинена – росіяни відкрито саботують інспекції суден, пропускна спроможність коридору – менше 20% від можливої. Це призводить до значних втрат не тільки з боку України: світ недоотримав як мінімум 20 млн тонн агропродукції через російський саботаж зернової угоди», – зауважив Кубраков.

Водночас він підкреслив: відкриття морських портів України для всіх видів товарів потрібно для української економіки.

«Це доволі проста формула – наша економіка експортоорієнтована, працююча економіка – це можливість держави платити заробітну плату захисникам, забезпечені, екіпіровані захисники – шлях до перемоги», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер також закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі та розблокувати морські порти України. Зокрема, він запропонував підготувати програми страхування для тих компаній, які готові повернутись до співпраці з Україною, і закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря – адже це є актом піратства.

Як відомо, раніше Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата в Україні та Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" звернулися до Організації об'єднаних націй (ООН) та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі, якщо РФ не погодиться, її кораблі повинні підлягати таким самим перевіркам, як і українські – вони можуть перевозити військові вантажі.

Теги: економіка Олександр Кубраков порт

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