Міністр культури відреагував на блокування у YouTube «каналів Медведчука»

Ткаченко подякував фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на звернення та на рішення РНБО України

«Це важливий крок до визнання світовим суспільством боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора» – Ткаченко

Міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко назвав блокування сервісом YouTube трансляцій каналів 112, Zik, NewsOne кроком, що наближає світ до розуміння дій Україні у сфері боротьби з російською пропагандою.

Про це повідомив Міністр культури та інформполітики Ткаченко у Телеграм.

«YouTube нарешті заблоковував для перегляду в Україні пропагандистські канали так званої «Трійки Медведчука». Йдеться про ютуб-канали 112 Україна, Zik, NewsOne.

Наразі на вкладці онлайн-трансляції позначено, що контент не доступний у домені нашої країни через скаргу від уряду на протизаконний контент», – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, це важливий крок до визнання світовим суспільством боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора.

Ткаченко подякував фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на звернення та на рішення РНБО щодо телеканалів, які несли загрозу національній безпеці України, «оскільки вони не є ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України».

Нагадаємо, у суботу сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і ZIK. Підсанкційні телеканали соратника кума Путіна Тараса Козака більше недоступні для перегляду у YouTube на території України. Наразі канали ще можна знайти у пошуку сервісу, однак перегляд заблокований.