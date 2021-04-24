Путін і Лукашенко могли домовитися про розміщення російської військової бази у Білорусі – дипломат

Путін і Лукашенко обговорили створення союзної держави та домовлялися в тім числі і про її оборону

Путін і Лукашенко обговорили створення союзної держави та домовлялися в тім числі і про її оборону

Валерій Чалий наголосив, що така розстановка сил – додаткові виклики і загроза з північного напряму для України

Між офіційним Мінськом та Москвою скоріш за все вже є домовленість про розміщення російської військової бази на території Білорусі. Про це у ефірі каналу «Україна 24» розповів дипломат, посол України в США у 2015–2019 роках Валерій Чалий.

Таку думку Чалий висловив, коментуючи нещодавні переговори Олександра Лукашенка та Володимира Путіна у Москві. Вони обговорили створення союзної держави та домовлялися в тім числі і про її оборону.

Із 90-тих років був тиск на Україну в тому числі ввійти в єдину систему протиповітряної оборони. Ми цього не зробили, а Білорусь погодилася. Тобто поступова мілітаризація Білорусі з боку Росії відбувається постійно. І зараз вони на навчання заходять. Коли було загострення в Білорусі, Лукашенко нелегітимно хотів втримати владу, то росіяни підписали угоду, за якою вони можуть заходити на територію Білорусі для того, щоб начебто допомагати правопорядку. Тобто вони вже зробили кроки для того, щоб там бути присутніми. Я думаю, що скоріш за все є вже домовленість про військову базу російську на території Білорусі, – сказав експосол України в США.

Валерій Чалий також наголосив, що така розстановка сил – додаткові виклики і загроза з північного напряму для України.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав президента України Володимира Зеленського «навчиться поводитися дипломатично».

Як відомо, Лукашенко 22 квітня провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

Нагадаємо, після цієї зустрічі Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.

«Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – сказав Путін.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».