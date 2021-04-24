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    Чорнобиль може стати об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

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    У 2019 році зону відчуження відвідали 124 тисячі людей - Чорнобиль може стати об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
    У 2019 році зону відчуження відвідали 124 тисячі людей
    Фото: з відкритих джерел

    У Києві стверджують, що позитивне рішення було б доречним, враховуючи, що 26 квітня – 35-річчя катастрофи

    Тадж-Махал, озеро Байкал, Гранд-Каньйон – входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А найближчим часом до них може додатися ще один об’єкт. Хоча, і зловісний. Україна подає документи в ООН з метою визнання Чорнобильської АЕС та зони відчуження навколо неї всесвітньо визнаною пам’яткою. Про це ідеться у сюжеті «Радіо Свобода».

    У Києві стверджують, що позитивне рішення було б доречним, враховуючи, що 26 квітня – 35-річчя катастрофи.

    «Важливість Чорнобильської зони виходить далеко за межі України. Перш за все тому, що це не тільки про пам'ять, це також історія, права людей», – зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

    У міністерстві культури називають і третю причину, з огляду на яку доречно було б визнати Чорнобильську АЕС об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це туризм. У 2019 році зону відчуження відвідали 124 тисячі людей. Переважна більшість – іноземці. І статус пам’ятки ЮНЕСКО, сподіваються у Києві, ще більше приверне увагу шукачів гострих відчуттів.

    «Це також об’єкт для науковців – подивитися, які конкретні дослідження вони можуть зробити в ці галузі. І це також об’єкт для туристичного напрямку», – коментує Олександр Ткаченко.

    Втім є й ті, хто вважає ідею створення у зоні відчуження мекки для туристів не зовсім вдалою. Хоча з дня аварії на Чорнобильській АЕС минуло 35 років, рівень радіації у Прип’яті та прилеглих виселених селах все ще перевищує норму. А земля у радіусі 10 кілометрів навколо станції взагалі імовірно залишиться небезпечною навічно.

    Раніше також станцію «Дуга» в Чорнобилі було внесено до списку нерухомих пам’яток.

    Як повідомлялося, цього року з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи окремим категоріям киян буде надано адресну матеріальну допомогу.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

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    Теги: історія міністр земля іноземці туризм документи ЮНЕСКО АЕС Україна Олександр Ткаченко
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