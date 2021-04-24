ZIk, 112 та NewsOne заблокували у YouTube

Канали ще можна знайти у пошуку сервісу, однак перегляд заблокований

Канали ще можна знайти у пошуку сервісу, однак перегляд заблокований

Раніше Мінкульт звертався до YouTube з вимогою заблокувати «канали Медведчука»

Підсанкційні телеканали соратника кума Путіна Тараса Козака ZIk, 112 та NewsOne більше недоступні для перегляду у YouTube на території України. Наразі канали ще можна знайти у пошуку сервісу, однак перегляд заблокований.

Раніше Мінкульт звертався до YouTube з вимогою заблокувати «канали Медведчука», оскільки ті потрапили під санкції України.

Як відомо, блокування каналів Медведчука, яке запровадив президент Володимир Зеленський, підтримали 49% українців. Натомість санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK не підтримав 41% громадян.

Соціологи зазначають, що з моменту введення санкцій рівень підтримки цього рішення зріс з 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилась з 47 до 41%.

Як відомо, 4 лютого Верховний суд отримав два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів – 112, NewsOne та Zік.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Нагадаємо, у Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.

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