ZIk, 112 та NewsOne заблокували у YouTube
Раніше Мінкульт звертався до YouTube з вимогою заблокувати «канали Медведчука»
Підсанкційні телеканали соратника кума Путіна Тараса Козака ZIk, 112 та NewsOne більше недоступні для перегляду у YouTube на території України. Наразі канали ще можна знайти у пошуку сервісу, однак перегляд заблокований.
Раніше Мінкульт звертався до YouTube з вимогою заблокувати «канали Медведчука», оскільки ті потрапили під санкції України.
Як відомо, блокування каналів Медведчука, яке запровадив президент Володимир Зеленський, підтримали 49% українців. Натомість санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK не підтримав 41% громадян.
Як відомо, 4 лютого Верховний суд отримав два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів – 112, NewsOne та Zік.
Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.
Нагадаємо, у Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.