Міністр оборони розказав, що думає про легалізацію зброї

Люди повинні мати право на зберігання короткого ствола

Резніков переконаний, що пора ухвалити закон, який регулюватиме обіг зброї

Міністр оборони Олексій Резніков виступає за ухвалення закону, який регулюватиме обіг зброї та легалізує її. Про це він сказав, відповідаючи на запитання нардепів у парламенті 18 лютого.

«Я переконаний, що це треба зробити. Тому що в Україні немає закону, який в принципі регулює обіг зброї. В нас лише відомчими актами це регулюється. Тому я дуже щиро вірю, що український парламент нарешті прийме закон, в якому буде все внормовано», – сказав міністр.

Раніше в інтерв’ю виданню «РБК-Україна» Резніков розповів, що є давнім прихильником легалізації зброї.

«Зброя повинна бути легалізована, описано, хто яку вогнепальну зброю повинен мати. Люди повинні мати право на зберігання – не носіння – короткого ствола, у багатьох країнах це є, і це підвищує безпеку громадянина, допомагає правоохоронним органам, зменшує злочинність, це точно», – пояснював він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кому дозволять мати вогнепальну зброю. Депутати підготували законопроєкт.

Як відомо, МВС готове співпрацювати з міжнародними партнерами у питанні легалізації зброї.

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