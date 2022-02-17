Міністр оборони вважає, що російські найманці на Донбасі активізувалися перед Радбезом ООН

Бойовики своїми обстрілами хочуть спровокувати українців

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що загострення на Донбасі пов'язане із засіданням Радбезу ООН, яке присвячене Мінському процесу. На його думку, сьогоднішні обстріли є свідомими провокаціями. Про це повідомляє Міноборони.

«Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій. Це зроблено свідомо напередодні засідання Ради безпеки ООН, під час якого розглядатиметься питання виконання Мінських домовленостей. Треба відзначити збільшення кількості прицільних обстрілів, які створюють небезпеку для мирних мешканців, у тому числі, дітей. Водночас, Російська Федерація нарощує інформаційну кампанію із залученням окупаційних адміністрацій для обґрунтування розширення масштабів збройної агресії проти нашої держави», – наголосив Резніков.

Резніков додав, що українська сторона забезпечить максимальний доступ українських та іноземних ЗМІ до місць обстрілів.

«Ми неухильно дотримуємось усіх взятих на себе зобов’язань і вживаємо заходів для забезпечення безпеки наших громадян. Також ми будемо інформувати міжнародних партнерів. Спільно з колегами з інших відомств ми забезпечимо максимальний доступ українських та іноземних ЗМІ до місць обстрілів, ми максимально прозорі. Буде зроблено усе, щоб надати світу об’єктивну інформацію про те, хто насправді порушує Мінські домовленості і не хоче миру. Усі факти, які сьогодні сталися, мають бути розслідувані. Це дозволить більш ефективно діяти в майбутньому з метою підтримання режиму припинення вогню», – сказав міністр оборони.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ із питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого.

Нагадаємо, сьогодні було зафіксовано загострення на Донбасі: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

Як відомо, сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Як повідомлялося, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію.

Також слідчі Служби безпеки України відкрили справу через обстріл дитсадка та школи на Донбасі.

До слова, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

Крім того, Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській.

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