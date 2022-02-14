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    Думки вголос

    «Зброї немає, всі здаються»: як українців лякають через телевізор

    Зберігайте спокій. Паніка грає на користь ворога - «Зброї немає, всі здаються»: як українців лякають через телевізор
    Зберігайте спокій. Паніка грає на користь ворога
    фото з відкритих джерел

    Варто розвивати критичне мислення при споживанні інформації

    Мати переглянула новини.

    Розказали, як на Київ кинуть ядерну бомбу. Як столиця капітулює за два дні. І канєшна, кияни підуть здаватись, бо воювати нічим. Зброї тупо нема. Всіх розстріляють і посадять якесь російське опудало на Банкову

    Мати живе за 77 кілометрів від російського кордону і в неї шок.

    Кажу, давай розбирати ці «новини».

    – Ти ж розумієш, що скидати ядерну бомбу на Київ – це максимально тупо?

    – Це так.

    – А чому кияни підуть здаватись? Скоріше буде кривава бійня.

    – Логічно.

    – Ну, а що зброї нема, так кому літаками боєприпаси західні союзники везуть?

    – Так нам же.

    – А, що дивилась? ТСН?

    – ТСН…

    Укотре мовчки похвалила себе, що під час минулорічного ремонту попросила прораба вирізати телевізійний кабель. І сказала, що ніяких телевізорів, плазм і всякого такого у мене в квартирі ніколи не буде. І не треба навіть на рендерах малювати під них місце. У мене і так нервове і насичене життя. І якщо я хочу налякати себе, то краще увімкну Facebook.

    Боже, дійшло до того, що уже в прихованих листах пакистанці пишуть: «молимся за вас» і «ви красива баришня, давайте до нас».

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    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: телебачення інформаційна війна українці влада
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    «Зброї немає, всі здаються»: як українців лякають через телевізор