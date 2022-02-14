«Зброї немає, всі здаються»: як українців лякають через телевізор

Варто розвивати критичне мислення при споживанні інформації

Мати переглянула новини.

Розказали, як на Київ кинуть ядерну бомбу. Як столиця капітулює за два дні. І канєшна, кияни підуть здаватись, бо воювати нічим. Зброї тупо нема. Всіх розстріляють і посадять якесь російське опудало на Банкову

Мати живе за 77 кілометрів від російського кордону і в неї шок.

Кажу, давай розбирати ці «новини».

– Ти ж розумієш, що скидати ядерну бомбу на Київ – це максимально тупо?

– Це так.

– А чому кияни підуть здаватись? Скоріше буде кривава бійня.

– Логічно.

– Ну, а що зброї нема, так кому літаками боєприпаси західні союзники везуть?

– Так нам же.

– А, що дивилась? ТСН?

– ТСН…

Укотре мовчки похвалила себе, що під час минулорічного ремонту попросила прораба вирізати телевізійний кабель. І сказала, що ніяких телевізорів, плазм і всякого такого у мене в квартирі ніколи не буде. І не треба навіть на рендерах малювати під них місце. У мене і так нервове і насичене життя. І якщо я хочу налякати себе, то краще увімкну Facebook.

Боже, дійшло до того, що уже в прихованих листах пакистанці пишуть: «молимся за вас» і «ви красива баришня, давайте до нас».

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.