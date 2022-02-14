«Зброї немає, всі здаються»: як українців лякають через телевізор
Варто розвивати критичне мислення при споживанні інформації
Мати переглянула новини.
Розказали, як на Київ кинуть ядерну бомбу. Як столиця капітулює за два дні. І канєшна, кияни підуть здаватись, бо воювати нічим. Зброї тупо нема. Всіх розстріляють і посадять якесь російське опудало на Банкову
Мати живе за 77 кілометрів від російського кордону і в неї шок.
Кажу, давай розбирати ці «новини».
– Ти ж розумієш, що скидати ядерну бомбу на Київ – це максимально тупо?
– Це так.
– А чому кияни підуть здаватись? Скоріше буде кривава бійня.
– Логічно.
– Ну, а що зброї нема, так кому літаками боєприпаси західні союзники везуть?
– Так нам же.
– А, що дивилась? ТСН?
– ТСН…
Укотре мовчки похвалила себе, що під час минулорічного ремонту попросила прораба вирізати телевізійний кабель. І сказала, що ніяких телевізорів, плазм і всякого такого у мене в квартирі ніколи не буде. І не треба навіть на рендерах малювати під них місце. У мене і так нервове і насичене життя. І якщо я хочу налякати себе, то краще увімкну Facebook.
Боже, дійшло до того, що уже в прихованих листах пакистанці пишуть: «молимся за вас» і «ви красива баришня, давайте до нас».
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої