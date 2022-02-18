  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Резніков озвучив причину загострення на Донбасі

    Резніков про загострення на Донбасі: &laquo;Це традиційна тактика російської сторони&raquo; - Резніков озвучив причину загострення на Донбасі
    Резніков про загострення на Донбасі: «Це традиційна тактика російської сторони»
    фото: пресслужба президента

    Резніков: «17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 з забороненої зброї»

    Міністр оборони Олексій Резніков назвав однією з причин загострення на Донбасі вчорашнє проведення Радбезу ООН. Про це глава Міноборони заявив під час виступу в Раді.

    «Вчора були зафіксовані аномальні події, які помітно відрізняються від того, що було з початку року і наше завдання приборкати цю аномалію, щоб вона не стала прологом для ескалації», – зазначив Резніков.

    Резніков наголосив, з 1 січня по 16 лютого включно по лінії дотику з боку тимчасово окупованих Росією територій було зафіксовано 107 обстрілів позицій наших воїнів і 4 обстріли населених пунктів.

    «Зазвичай фіксувалося від двох до п’яти порушень на добу, були періоди по кілька днів, коли не фіксувалося жодного обстрілу. Натомість за минулу добу, 17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 з забороненої зброї», – зауважив глава Міноборони.

    Він припустив, що однією з причин цієї масованої провокації саме вчора було проведення засідання Ради безпеки ООН, яке було присвячене саме мінським домовленостям. «Це традиційна тактика російської сторони. Завжди перед засіданням ТКГ, зустрічами нормандського формату, перед будь-якими важливими міжнародними подіями, які стосуються російсько-української війни влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним», – резюмував міністр.

    Як відомо, 17 лютого окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Як повідомлялося, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію. Також слідчі Служби безпеки України відкрили справу через обстріл дитсадка та школи на Донбасі.

    До слова, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

    Крім того, Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській.

    Читайте також:
    Теги: розвідка Росія окупанти бойовики на Донбасі Міноборони Олексій Резніков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Резніков озвучив причину загострення на Донбасі