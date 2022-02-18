Резніков озвучив причину загострення на Донбасі

Резніков: «17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 з забороненої зброї»

Міністр оборони Олексій Резніков назвав однією з причин загострення на Донбасі вчорашнє проведення Радбезу ООН. Про це глава Міноборони заявив під час виступу в Раді.

«Вчора були зафіксовані аномальні події, які помітно відрізняються від того, що було з початку року і наше завдання приборкати цю аномалію, щоб вона не стала прологом для ескалації», – зазначив Резніков.

Резніков наголосив, з 1 січня по 16 лютого включно по лінії дотику з боку тимчасово окупованих Росією територій було зафіксовано 107 обстрілів позицій наших воїнів і 4 обстріли населених пунктів.

«Зазвичай фіксувалося від двох до п’яти порушень на добу, були періоди по кілька днів, коли не фіксувалося жодного обстрілу. Натомість за минулу добу, 17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 з забороненої зброї», – зауважив глава Міноборони.

Він припустив, що однією з причин цієї масованої провокації саме вчора було проведення засідання Ради безпеки ООН, яке було присвячене саме мінським домовленостям. «Це традиційна тактика російської сторони. Завжди перед засіданням ТКГ, зустрічами нормандського формату, перед будь-якими важливими міжнародними подіями, які стосуються російсько-української війни влаштовуються якісь інциденти, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним», – резюмував міністр.

Як відомо, 17 лютого окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Як повідомлялося, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію. Також слідчі Служби безпеки України відкрили справу через обстріл дитсадка та школи на Донбасі.

До слова, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

Крім того, Зеленський відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській.

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