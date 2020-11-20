Міністр запропонував направити кошти на будівництво вже побудованих об'єктів до Євро 2012

У жовтні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови ро звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

Ігор Петрашко пропонує повторно профінансувати вже побудовані об'єкти

У перелік пріоритетних інвестиційних проектів до 2023 року, презентованих у середу міністром економічного розвитку Ігорем Петрашко на засіданні Уряду, увійшло «Будівництво та облаштування функціональних зон та схем планування транспортних шляхів з розміщенням автостоянок та об'єктів громадського обслуговування для проведення фінальної частини футбольного чемпіонату Євро 2012 на прилеглих територіях НСК «Олімпійський». Про це пише виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

Експерт зазначив, рівень підготовки документу вкрай низький та не витримує жодної критики. «Ви не повірите, але перелік інвестпроектів, пріоритетних при чому, не має ні необхідних сум витрат, ні етапів реалізації, ні очікуваних результатів нічого. Просто назва проекту і хто платить. Такий-от, високий рівень державної політики. Але щоб на Кабміні приймали таку відверту лажу – я бачу в перше. Треба розуміти, що для виходу на Кабмін документ проходить 7 кіл вичитувань і погоджень. І поява даного документа настільки низької якості може означати тільки одне – державного управління більше немає».

За словами Віктора Андрусіва, аналіз документу наводить на думку, що міністр економічного розвитку взагалі не розуміє значення слова «інвестиції». «Вдумайтесь, наш діючий міністр економіки не знає значення слова «інвестиція». Це єдиний можливий висновок, який можна зробити, з таких «інвестпроектів»: реконструкція музею запорозького козацтва, будівництво корпусу обласної лікарні, міжнародний науковий центр «Обсерваторія» на горі Піп Іван. Я навіть не уявляю, як рахується RoI для цих вражаючих інвестиційних проектів. Я переконаний, що міністр, який вважає реконструкцію музею – інвестпроектом, взагалі не читав підручник з економіки», – підкреслив експерт.

Нагадаємо, на засіданні 18 листопада уряд визначив 103 пріоритетних інвестиційних проєкти до 2023 року.

У жовтні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови № 4233 про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Авторами законопроєкту виступили 16 народних депутатів від партій «Батьківщина», «Слуга народу» і «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з пояснювальною запискою, за час перебування Петрашка на чолі міністерства основні показники економіки істотно погіршилися, нові робочі місця створювалися катастрофічно низькими темпами, а рівень безробіття виріс.