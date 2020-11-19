В Австралії починають будівництво нових водневих поромів

Глава H2X Marine Крей Елвін і засновник WildCat Marine Гай Обрен з фотографією концепту водневого порома

Спуск на воду першого судна очікується в I кварталі 2021 року

Компанія H2X Marine, суднобудівний підрозділ виробника автомобілів H2X Australia, у співпраці з суднобудівної компанією WildCat Marine розробляє лінійку пасажирських поромів з нульовим рівнем викидів на основі технології водневих паливних елементів, - повідомляє H2 View.

Судна з алюмінієвим корпусом, місткістю 50 пасажирів, будуть оснащені двома електродвигунами потужністю 120 кВт, що приводяться в рух екологічно чистим воднем.

Спуск першого пасажирського водневого порома на воду очікується в I кварталі 2021 року в порту Клівсленда. Передбачається, що в подальшому буде проводитися до 30 поромів H2X Marine щорічно.

«Потенціал може становити мільярди доларів за рахунок внутрішніх і експортних продажів, в той же час надаючи на місцевому рівні стабільні робочі місця», - заявили керівники суднобудівних підприємств.