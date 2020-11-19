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    В Австралії починають будівництво нових водневих поромів

    нова енергія
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    <p>Глава H2X Marine Крей Елвін і засновник WildCat Marine Гай Обрен з фотографією концепту водневого порома</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - В Австралії починають будівництво нових водневих поромів

    Глава H2X Marine Крей Елвін і засновник WildCat Marine Гай Обрен з фотографією концепту водневого порома

     

    Фото: H2X Marine

    Спуск на воду першого судна очікується в I кварталі 2021 року

    Компанія H2X Marine, суднобудівний підрозділ виробника автомобілів H2X Australia, у співпраці з суднобудівної компанією WildCat Marine розробляє лінійку пасажирських поромів з нульовим рівнем викидів на основі технології водневих паливних елементів, - повідомляє H2 View.

    Судна з алюмінієвим корпусом, місткістю 50 пасажирів, будуть оснащені двома електродвигунами потужністю 120 кВт, що приводяться в рух екологічно чистим воднем. 

    Спуск першого пасажирського водневого порома на воду очікується в I кварталі 2021 року в порту Клівсленда. Передбачається, що в подальшому буде проводитися до 30 поромів H2X Marine щорічно. 

    «Потенціал може становити мільярди доларів за рахунок внутрішніх і експортних продажів, в той же час надаючи на місцевому рівні стабільні робочі місця», - заявили керівники суднобудівних підприємств.

    Теги: Австралія будівництво технології пором водень
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