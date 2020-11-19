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    Політика

    Мінрегіон відзвітував про готовність об'єктів «Великого будівництва»

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    Мінрегіон відзвітував про готовність об'єктів «Великого будівництва»

    Реалізація програми президента «Велике будівництво» є одним з пріоритетів діяльності Мінрегіону

    Програма «Велике будівництво», ініційована президентом Володимиром Зеленським у березні 2020 року, триває. Як інформує Міністерство з розвитку громад та територій України, в рамках програми цьогоріч було розпочато роботи з відновлення, капітального ремонту та будівництва об’єктів соціальної, освітньої та спортивної інфраструктури. 

    Наразі готовність об’єктів, які входять до програми в частині об’єктів 100/100/100 та мають бути завершені до 2020 року, складає: школи – 95%, садочки – 94%, спортивна інфраструктура – 90%, інші – 91%. Такі дані надано областями робочій групі Мінрегіону з моніторингу реалізації проєктів програми «Велике будівництво», яка на постійній основі відслідковує виконання програми у всіх регіонах, зокрема щодо стану та темпів робіт, ефективності використання коштів та відповідності якості виконуваних робіт міжнародним стандартам.

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    Мінрегіон відзвітував про готовність об'єктів «Великого будівництва»
    Мінрегіон відзвітував про готовність об'єктів «Великого будівництва»
    Мінрегіон відзвітував про готовність об'єктів «Великого будівництва»
    Мінрегіон відзвітував про готовність об'єктів «Великого будівництва»
    Мінрегіон відзвітував про готовність об'єктів «Великого будівництва»
    Мінрегіон відзвітував про готовність об'єктів «Великого будівництва»
    Мінрегіон відзвітував про готовність об'єктів «Великого будівництва»

    «Ми маємо не один приклад успішного завершення проєктів, що реалізуються в рамках програми. Об’єкти соціальної інфраструктури стають доступними кожному жителю країни. Відбудова соціальних об’єктів дозволяє  покращити якість життя жителів громад, що стимулює розвиток як регіонів, так і економіки загалом. Сучасні дитячі садки, школи, центри надання адміністративних послуг, доступні дороги, по яким зручно діставатись до об’єктів соціальної інфраструктури  – це ті зміни, над якими ми працюємо і які якісно трансформують країну», – зазначив міністр Олексій Чернишов.

    Реалізація програми президента «Велике будівництво» є одним з пріоритетів діяльності Мінрегіону. Міністерство здійснює постійний моніторинг за виконанням програми.

    Теги: міністр будівництво Володимир Зеленський інфраструктура Олексій Чернишов
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