Мінрегіон відзвітував про готовність об'єктів «Великого будівництва»

Реалізація програми президента «Велике будівництво» є одним з пріоритетів діяльності Мінрегіону

Програма «Велике будівництво», ініційована президентом Володимиром Зеленським у березні 2020 року, триває. Як інформує Міністерство з розвитку громад та територій України, в рамках програми цьогоріч було розпочато роботи з відновлення, капітального ремонту та будівництва об’єктів соціальної, освітньої та спортивної інфраструктури.

Наразі готовність об’єктів, які входять до програми в частині об’єктів 100/100/100 та мають бути завершені до 2020 року, складає: школи – 95%, садочки – 94%, спортивна інфраструктура – 90%, інші – 91%. Такі дані надано областями робочій групі Мінрегіону з моніторингу реалізації проєктів програми «Велике будівництво», яка на постійній основі відслідковує виконання програми у всіх регіонах, зокрема щодо стану та темпів робіт, ефективності використання коштів та відповідності якості виконуваних робіт міжнародним стандартам.

«Ми маємо не один приклад успішного завершення проєктів, що реалізуються в рамках програми. Об’єкти соціальної інфраструктури стають доступними кожному жителю країни. Відбудова соціальних об’єктів дозволяє покращити якість життя жителів громад, що стимулює розвиток як регіонів, так і економіки загалом. Сучасні дитячі садки, школи, центри надання адміністративних послуг, доступні дороги, по яким зручно діставатись до об’єктів соціальної інфраструктури – це ті зміни, над якими ми працюємо і які якісно трансформують країну», – зазначив міністр Олексій Чернишов.

Реалізація програми президента «Велике будівництво» є одним з пріоритетів діяльності Мінрегіону. Міністерство здійснює постійний моніторинг за виконанням програми.