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    Зеленський – послам G7: Ситник залишиться директором НАБУ

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    Артем Ситник підтримав позицію президента:&nbsp;Рішення КСУ не впливає на спроможність НАБУ виконувати свої обов'язки - Зеленський – послам G7: Ситник залишиться директором НАБУ
    Артем Ситник підтримав позицію президента: Рішення КСУ не впливає на спроможність НАБУ виконувати свої обов'язки
    Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine/Flickr

    Скандальні рішення Конституційного суду не вплинуть на роботу НАБУ

    Президент Володимир Зеленський запевнив послів G7, що гарантує збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це Зеленський заявив під час відеозустрічі з дипломатами.

    За словами президента, визнання неконституційними окремих положень закону «Про Національне антикорупційне бюро України» наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

    «Рішення Конституційного суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді», – заявив президент. 

    Зеленський додав, що категорично не сприйняв нещодавнє рішення Конституційного суду щодо скасування частини положень антикорупційного законодавства, яке фактично «обнулило» всю систему боротьби з корупцією. 

    Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що повністю погоджується з позицією президента щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу Бюро.

    «Рішення КСУ нині не впливає на спроможність НАБУ виконувати обов’язки незалежно та ефективно», – зазначив Ситник.

    Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.

    28 жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

    3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

    Теги: НАБУ Артем Ситник Велика сімка Конституційний суд Володимир Зеленський
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