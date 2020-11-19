Мінстратегпром відповів на звинувачення «Укроборонпрому» у зриві реформ ОПК

У міністерстві здивовані, що «Укроборонпром» намагається «позиціонуватися, як ексклюзивний «політичний гравець», що має виключне право визначати методи та шляхи реформування ОПК

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості заявили, що здивовані «демаршем» керівництва «Укроборонпрому». Про це йдеться у відповіді міністерства на заяву «Укроборонпрому» про згортання реформи оборонно-промислового комплексу та втручання у діяльність.

У Мінстратегпромі зазначають, що також дивними виглядають спроби «Укроборонпрому» «позиціонуватися, як ексклюзивний «політичний гравець», що має виключне право визначати пріоритети, методи та шляхи реформування і розвитку стратегічної галузі та надавати оцінку органам держвлади».

«Завдання реформування та створення дієвої, ефективної моделі функціонування обороно-промислового комплексу України в умовах війни з російським агресором ─ питання надзвичайної державної ваги і не може бути предметом для експериментальних вправ спеціалістів із «загального реформування», для яких не має значення, що саме «реформувати».

Публічне втручання у неналежну до компетенції суб'єкта господарювання сферу ─ державну військово-промислову політику, не може розцінюватися інакше ніж спроба зірвати реалізацію завдань, визначених президентом України та закріплених чинним законодавством», ─ додали у відомстві.

У Мінстратегпромі, також заявили, що «можливо «Укроборонпрому» невідомо про тривалу впродовж останніх кількох місяців спільну роботу представників Мінстратегпрому, комітетів Верховної Ради України та концерну, спрямовану на вдосконалення існуючої законодавчої бази, розробку нових нормативно-правових актів, необхідних для реформування оборонно-промислового комплексу».

Як повідомлялося, «Укроборонпром» заявив, що профільне міністерство зриває реформу оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, уряд хоче передати стратегічні авіапідприємства міністерству, яке не має допуску до таємниці – StateWatch.

У серпні, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський пообіцяв змінити все керівництво «Укроборонпрому».

Ще нагадаємо, що наприкінці серпня на заводі «Антонов» зібрали перший літак без російських деталей.

Крім того зазначимо, що новостворене міністерство промисловості хоче купити автівки для керівництва на три мільйони.



