Місцеві вибори можуть перенести: Ляшко озвучив умову
Точніше спрогнозувати ситуацію з виборами на тлі пандемії вдасться на початку жовтня, зазначив заступник міністра охорони здоров'я
В Україні місцеві вибори, призначені на 25 жовтня, можуть перенести за умови, що половина території країни виявиться в «червоній» зоні карантину.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Україна 24.
«І якщо 50% території буде в «червоній» зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів», – заявив чиновник.
Ляшко пояснив, що Київ орієнтується в цьому питанні на Польщу, якій довелося переносити президентські вибори через пандемію Covid–19.
«Їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу», – підкреслив головний санлікар і додав, що точніші прогнози про вибори можна робити на початку жовтня.
За останніми даними, в Україні зафіксували 91 356 випадків Covid–19, з них 2068 закінчилися смертю і 47 822 – одужанням.
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Всього91356
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Одужали47822
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Хворіють41466
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Померли2068
Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847).
Одужали – 392 (вчора 633), померли – 24 (вчора 33).
Загалом одужали 47 822 особи, летальних випадків – 2 068.
У Києві виявлено хворих 146 осіб (вчора 232). Також 183 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 170) і 127 – на Львівщині (вчора 166), 105 – на Рівненщині (вчора 107).