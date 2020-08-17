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    Політика

    Місцеві вибори можуть перенести: Ляшко озвучив умову

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    Віктор Ляшко допустив можливість перенесення виборів на пізніший термін - Місцеві вибори можуть перенести: Ляшко озвучив умову
    Віктор Ляшко допустив можливість перенесення виборів на пізніший термін
    Фото: moz.gov.ua

    Точніше спрогнозувати ситуацію з виборами на тлі пандемії вдасться на початку жовтня, зазначив заступник міністра охорони здоров'я

    В Україні місцеві вибори, призначені на 25 жовтня, можуть перенести за умови, що половина території країни виявиться в «червоній» зоні карантину.

    Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Україна 24.

    «І якщо  50% території буде в «червоній» зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів», – заявив чиновник.

    Ляшко пояснив, що Київ орієнтується в цьому питанні на Польщу, якій довелося переносити президентські вибори через пандемію Covid–19.

    «Їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу», – підкреслив головний санлікар і додав, що точніші прогнози про вибори можна робити на початку жовтня.

    За останніми даними, в Україні зафіксували 91 356 випадків Covid–19, з них 2068 закінчилися смертю і 47 822 – одужанням. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      91356
    • Одужали
      47822
    • Хворіють
      41466
    • Померли
      2068

    Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847).

    Одужали – 392 (вчора 633), померли – 24 (вчора 33).

    Загалом одужали 47 822 особи, летальних випадків – 2 068.

    У Києві виявлено хворих 146 осіб (вчора 232). Також 183 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 170) і 127 – на Львівщині (вчора 166), 105 – на Рівненщині (вчора 107).

    Київ вибори лікар чиновник Віктор Ляшко
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